مدير بطولة كأس العالم لليد: تميمة البطولة ستكون مفاجأة سارة.. أصبحنا مستعدين لحفل القرعة

قال حسن لبيب مدير النسخة الـ27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال، إن حفل القرعة سيشهد العديد من المفاجآت أهمها بالتأكيد الفقرة الفنية والكشف عن تميمة البطولة.

وصرح لبيب عبر الموقع الرسمي للبطولة قائلا: "أصحنا مستعدين تماما لحفل القرعة الذي سيقام في مكان ساحر تحت سفح أهرامات الجيزة.

وواصل حفل القرعة سيكون بحضور 134 شخصا، بناء على الإجراءات الاحترازية الموضوعة من اللجنة الطبية، والتي لن يحدث أي تهاون بشأنها".

وواصل "حفل القرعة سيشهد العديد من المفاجآت، أهمها بالتأكيد الفقرة الفنية والكشف عن تميمة البطولة، الموسيقار عمر خيرت سيقدم فقرة فنية خلال الحفل، ووقع الاختيار عليه لأنه ممثل أصيل للحضارة المصرية ورقيها".

وتابع "تميمة البطولة ستكون مفاجأة سارة، حصلت منا على مجهود كبير، لتظهر بالشكل الذي ستشاهدونه جميعا خلال الحفل".

وأردف "ستكون مزيجا بين الحضارة الفرعونية القديمة، وكرة اليد، لتكون خير ممثل لاستضافة مصر للبطولة".

وأكمل "حفل القرعة سيذاع محليا وكذلك لأوروبا وأمريكا، بجانب بثه عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد".

واسترسل "مصر أمام تحد كبير باستضافة 32 فريقا للمرة الأولى في تاريخ بطولات العالم، وفي وقت استضافت به دولتين النسخة الماضية بمشاركة 24 فريقا، وتستضيف 3 دول النسخة المقبلة".

وأتم "بالإضافة لهذا التحدي كان لدينا تحدي فيروس كورونا، الذي للحقيقة لم يوقف العمل للحظة، وكل اللجان تعمل على قدم وساق لإخراج القرعة والبطولة بالشكل الأمثل، أشكر الدولة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللجنة العليا المنظمة للبطولة، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكذلك حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، على الدعم المتواصل لإنجاح الحدث العالمي المنتظر".

ويقام حفل قرعة كأس اليد 2021 التي تقام بمصر يوم السبت المقبل تحت سفح الأهرامات.

وتقام البطولة في الفترة من الخميس 14 يناير وحتى الأحد 31 من نفس الشهر.