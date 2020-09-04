أحمد حسن لـ في الجول: كأس الأمم 2010؟ سلمتها منذ 2011.. صفوا حساباتكم بعيدا عني

نفى أحمد حسن أسطورة منتخب مصر أن تكون النسخة التي احتفظ بها الفراعنة من كأس الأمم 2010 بحوزته، مشددا على أنه سلمها في 2011 وذلك مثبت في اتحاد الكرة المصري. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح حسن قائلا: "أستغرب كثيرا من صدور أمر كهذا بعد 10 أعوام على واقعة تمت بالفعل، نعم الكأس كانت بحوزتي لكنني سلمتها في 2011، وذلك مثبت في اتحاد الكرة وتسليمي له كان بوجود ثروت سويلم وعزمي مجاهد".

وأضاف "ليس لدي أي نسخ، أشعر بالسخرية بتناول الموضوع بعد 10 أعوام، وهناك من يقول الكأس ليست موجودة".

وواصل "من وجهة نظري تسريب مثل هذا الخبر تصفية حسابات بين طرفين، وأحب توجيه رسالة لهم، حينما تحبون فعل ذلك ابتعدوا عن أحمد حسن، لأنه لن يصمت في الحق ولا يخشى لومة لائم".

وتابع "أتحدث بشكل واضح وعلى الملأ، لا تدخلوا أحمد حسن في جملة مفيدة ليست موضوعه".

وأتم "ترغبون في تصفية حساباتكم مع بعضكم البعض، افعلوا ذلك لكن بعيدا عني، لأنني لن أصمت والرد سيكون قاسيا، الكأس سُلمت ومثبت ذلك".

ما الذي حدث؟

اتحاد الكرة المصري كان يقوم بعمل جرد لعمل متحف في مدخل مبنى الاتحاد من أجل الاحتفال بمئوية الاتحاد، ليجد فقط نسخة أصلية من كأس الأمم 1986 ونسختين تقليد من 2006 و2008 في غياب نسخة 2010 الأصلية. وذلك من خلال تقرير نشره FilGoal.com، بتصريحات لوليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

العطار كشف لـFilGoal.com فتح الاتحاد تحقيقا لأنه بجانب اختفاء نسخة 2010، هناك مقتنيات أخرى مفقودة، و"مسروقات".

وقال مصدر داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com إن نسخة 2010 كانت بحوزة أحمد حسن قائد المنتخب في وقت سابق.

يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملا من هنا.