تقرير أرجنتيني: ميسي مستمر مع برشلونة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 15:26

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

كشفت شبكة "TyC Sports" الأرجنتينية أن ليونيل ميسي سيستمر مع برشلونة حتى 30 يونيو 2021 وهو تاريخ انتهاء تعاقده.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

الشبكة الأرجنتينية قالت في تقرير حصري لها إن "ميسي غير رأيه ولا يريد الرحيل وسط فضيحة قانونية في النادي الذي قضى به حياته والذي نشأ به منذ 20 عاما".

وقرر ميسي الاستمرار لموسم آخر بعد الاجتماع الذي جرى بين جوسيب بارتيميو رئيس النادي وخورخي ميسي والده ووكيله يوم الأربعاء الماضي، لتجنب الاضطرار الذهاب للمحكمة.

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وأضاف التقرير "بذلك لن تكون ليلة ميسي الأخيرة في البلاوجرانا بعد 731 مباراة و634 هدفا و34 لقبا محرجة بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، لكنها ستترك الفرصة مفتوحة لتوديع الجميع في كامب نو".

وكان خورخي ميسي قد أصدر بيانا أوضح فيه أن الشرط الجزائي المُقدر بـ 700 مليون يورو ليس ساريا، لترد رابطة "لا ليجا" عبر بيان آخر. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث

بدأت الأزمة الأكبر في العصر الحديث لتاريخ برشلونة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، عندما بعث ميسي بـ فاكس إلى إدارة برشلونة، أخطرهم فيه بقرار رحيله وفسخ عقده من طرف واحد، بحسب كل المصادر الإسبانية والأرجنتينية.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

ليونيل ميسي برشلونة
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