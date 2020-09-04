رباعي ليفربول ينافس ستيرلينج ودي بروين على جائزة رابطة المحترفين

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 14:38

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اليوم الجمعة مرشحيها لجائزة أفضل لاعب في الموسم المنصرم من البطولات الإنجليزية.

وترشح من ليفربول كل من فيرجيل فان دايك وجوردان هندرسون وساديو ماني وترينت أليكساندر-أرنولد، وينافسهم ثنائي مانشستر سيتي، كيفن دي بروين ورحيم ستيرلينج.

وستعلن الرابطة يوم الثلاثاء عن اللاعب الفائز بالجائزة.

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وترشح كل من تامي أبراهام (تشيلسي) وميسون ماونت (تشيلسي) وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) وأليكساندر-أرنولد وميسون جرينوود (مانشستر يونايتد) وبوكايو ساكا (أرسنال) لجائزة أفضل لاعب شاب.

وتوج فان دايك بجائزة أفضل لاعب من قبل الرابطة في العام الماضي، وفي 2018 نالها محمد صلاح نجم ليفربول.

وفاز ليفربول بالدوري في الموسم المنصرم مستعيدا عرشه بعد غياب 30 عاما، بينما توج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي وفاز سيتي بكأس الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية.

وفاز أرسنال منذ أيام على ليفربول بركلات الترجيح بكأس الدرع الخيرية للموسم الجديد.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري في 12 سبتمبر.

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