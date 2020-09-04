السعيد والشناوي خارج قائمة بيراميدز أمام الجونة

يستمر غياب عبد الله السعيد عن قائمة بيراميدز للمباراة الرابعة على التوالي، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأعلن أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز قائمته التي تسافر عصر الجمعة إلى الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري المصري الممتاز.

السعيد قائد بيراميدز غاب عن مواجهات الإنتاج الحربي ووأسوان والزمالك في الدوري بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها، والأمر ذاته مع أحمد الشناوي حارس الفريق المصاب.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الجونة يوم الأحد في السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان – عبد الرحمن أيمن – يوسف نادر.

الدفاع: عمر جابر – محمد حمدي – طارق طه – عبد الله بكري – علي جبر – رجب بكار – أحمد أيمن منصور.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – إيريك تراوري – محمد فتحي – أحمد توفيق – محمد فاروق – إبراهيم حسن – إسلام عيسى – عمر العيوني – إبراهيم عادل – محمود حمادة

الهجوم: جون أنطوي – دودو الجباس.