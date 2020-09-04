لإتمام الانتقال القياسي.. هافيرتز يغادر معسكر ألمانيا للتوقيع لـ تشيلسي

غادر الألماني كاي هافيرتز معسكر منتخب ألمانيا لاستكمال انتقاله لصفوف تشيلسي الإنجليزي.

الألماني البالغ 21 عاما لم يشارك في مواجهة إسبانيا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ومن المتوقع أن يُعلن عن إتمام تعاقد نجم باير ليفركوزن مع الفريق اللندني خلال 24 ساعة، ليصبح أغلى لاعب ألماني في التاريخ وفي تاريخ البلوز.

نادي باير ليفركوزن نشر عبر حسابه على "تويتر": "كاي هافيرتز غادر معسكر منتخب ألمانيا في شتوتجارت لتمهيد لانتقاله لتشيلسي، جاء ذلك بعد الاتفاق بين مسؤولي الاتحاد الألماني وباير ليفركوزن".

ℹ️ Kai Havertz has left the Stuttgart headquarters of the German national team to clarify matters surrounding a potential move to Chelsea. This took place after a discussion with Bayer 04 and DFB leadership. pic.twitter.com/pjeAX7Aoe8 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 4, 2020

وسينضم هافيرتز إلى تشيلسي وفقا للتقارير مقابل 70 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى حوافز مرتبطة بالأداء.

هافيرتز ابن أكاديمية ليفركوزن، ولعب أول مبارياته في البوندسليجا في أكتوبر 2016.

لاعب الوسط والجناح الدولي سجل 36 هدفا و25 صناعة في 118 مباراة فقط في الدوري الألماني.

وشارك الألماني في 45 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم المنصرم سجل خلالها 18 هدفا وصنع 9 آخرين.

وسيكون الألماني سادس صفقات البلوز للصيف الجاري بعد حكيم زياش من أياكس وتيمو فيرنر من ريد بول لايبزج وتياجو سيلفا ومالانج سار في صفقتي انتقال حر وبن تشيلويل من ليستر سيتي.