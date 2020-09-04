النحاس: هدف المقاولون العرب المركز الرابع.. وما يحدث في الإسماعيلي "حرام"

تحدث عماد النحاس المدير الفني لـ المقاولون العرب عن الفوز على المصري وما يمر به الإسماعيلي من أزمات وشعور جمهور الأهلي بمجهوده.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

وقال النحاس عن الفوز على المصري البورسعيدي: "الأسبوع الماضي فزنا على الزمالك رغم خوض 60 دقيقة بـ 10 لاعبين، ثم خسرنا من الجونة، كنا سعداء بالفوز على الزمالك وخسرنا بعدها، لا يوجد وقت".

وتابع عبر قناة MBC مصر "أشكر اللاعبون على المجهود المبذول وأعضاء مجلس الإدارة، هدفنا المنافسة على المركز الرابع، المكسب يساعدنا، فزنا في آخر 4 مباريات بـ 6 نقاط ونواجه صعوبات في حصد النقاط في مباريات الدور الثاني".

وأضاف عن الفوز على الزمالك "لاعبو الزمالك لم يكونوا في كامل تركيزهم بعد الفوز على الأهلي أمامنا، الطرد فرض علينا حالة من الحماس بين اللاعبين وهو ما ساهم في الفوز القاتل، وهو ما تكرر أمام المصري".

وأكمل "شرف لي تفاعل جمهور الأهلي مع نتائجي رفقة المقاولون العرب، وثقة كبيرة وأحمد الله عليها وأشكرهم بشعورهم بالمجهود المبذول".

وتطرق النحاس للحديث عما يمر به الإسماعيلي مؤخرا قائلا: "موسم 2001-2002 من أفضل المواسم التي عشتها في الكرة وحينها حققنا لقب الدوري على حساب الأهلي والزمالك بفضل جيل ومجلس إدارة محترم".

وأردف "الإسماعيلي يحتاج لم الشمل واجتماع الكبار، المشاكل المادية أصبح حلها سهلا في ظل وجود إبراهيم عثمان، لابد أن يتكاتف الجميع من أجل النادي".

وأتم "ما يحدث في النادي الإسماعيلي (حرام)، ولا يصح الحرب الموجودة داخل النادي، الإسماعيلي منذ موسمين أو ثلاث بعيد عن المنافسة".