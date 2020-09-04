تقرير: ديباي وفينالدوم قريبان للغاية من الانضمام إلى برشلونة

اقترب نادي برشلونة للغاية من ضم ممفيس ديباي مهاجم ليون وجورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة AD Sportwereld الهولندية.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن الثنائي الدولي الهولندي الذي ينتهي عقده في 2021، تسير مفاوضاته على نحو جيد للغاية مع الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقتين لن يكلفا برشلونة كثيرا، إذ أن قيمة التعاقد مع الثنائي ستتراوح بين 10 إلى 30 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة ينتظر التخلص من بعض الأسماء في قائمته من أجل إخلاء بعض الرواتب الكبيرة في الفريق لكي يكون هناك مساحة للصفقات الجديدة.

ورحل إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية ومن المتوقع رحيل لويس سواريز إلى يوفنتوس وأرتورو فيدال إلى إنتر ميلان وفقا لعدة تقارير.

وأشار التقرير إلى أن الثنائي فينالدوم وديباي يركزان حاليا على التواجد مع منتخب هولندا لمواجهتي بولندا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

فينالدوم صاحب الـ29 عاما انضم إلى ليفربول في صيف 2016 بمبلغ 27.5 مليون يورو.

ولعب الدولي الهولندي بقميص الحمر في 187 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 19 هدفا وصنع 16 آخرين.

أما ديباي صاحب الـ26 عاما فانضم إلى ليون في يناير 2017 قادما من مانشستر يونايتد بمبلغ 16 مليون يورو، وسجل هاتريك في أولى جولات فريقه ليون ضد ديجون في الدوري الفرنسي لموسم 20\21 الجديد، والتي فاز بها بنتيجة 4-1.