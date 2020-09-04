راكيتيتش: فيدال كان يشارك لأنه صديق ميسي؟ لا أعلم.. قبلت بعض القرارات لمصلحة الفريق

قال إيفان راكيتيتش لاعب وسط إشبيلية، إنه لا يعلم إن كان أرتورو فيدال زميله السابق في برشلونة يشارك لأنه صديق ليونيل ميسي قائد الفريق، مشيرا إلى أنه كان يتقبل بعض القرارات فقط من أجل الفريق. وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وصرح راكيتيتش قائلا: "هل كان فيدال يشارك لأنه صديق ميسي؟ لا أعلم، فقط أردت أن أكون متاحا للمدرب وكانت هناك وهناك قرارات لم أرغب في فهمها، لكن كان علي فعلها من أجل الفريق".

وأضاف "لا يمكنني القول إنني وميسي كنا أفضل أصدقاء، لكنه كان يعاملني بطريقة جيدة دائما".

وواصل "ميسي لم يتحدث حول مستقبله، اكتشفت الأمر من الإعلام".

راكيتيتش خاض 310 مباراة بقميص برشلونة، كرابع أجنبي صاحب أعلى نسبة مشاركات في تاريخ برشلونة.

وسجل راكيتيتش بقميص برشلونة 35 هدفا وصنع 42 آخرين وتوج مع الفريق الكتالوني بـ4 بطولات دوري و4 بطولات كأس ملك إسبانيا وبطولتي سوبر إسباني ولقب دوري أبطال أوروبا ولقب سوبر أوروبي ولقب كأس عالم للأندية.