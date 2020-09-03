زيزو: أنا بديل كارتيرون الأول في كافة المراكز.. وأقول له "لن أخذلك أبدا"

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 23:41

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك -المقاولون العرب

كشف أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك عما دار بينه وبين باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق عقب لقاء إنبي السابق وقبل مباراة بيراميدز.

الزمالك فاز على بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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وقال زيزو في تصريحات لقناة الزمالك عقب اللقاء: "ليست المرة الأولى التي أشارك فيها بهذا المركز. أبذل جهدي بنسبة 100% وكارتيرون قال لي أنني البديل الأول لأي لاعب يغيب لأي ظرف".

وأضاف "في نفس يوم لقاء إنبي، طالبني كارتيرون بتجهيز نفسي للمشاركة في مركز طارق حامد أمام بيراميدز".

وواصل "بالنسبة لي، لا أفضل شكل زيزو في الملعب أكثر من تنفيذ قرارات المدرب بوضعي في المكان الذي يختاره لي".

وأتم "أقول لكارتيرون أنني لن أخذلك أبدا مهما كان المركز الذي ستضعني فيه".

زيزو شارك أمام بيراميدز كمحور ارتكاز في غياب طارق حامد للإيقاف، وسامهم بتمريرة رائعة كتبت الهدف الأول للزمالك عن طريق مصطفى محمد.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ48 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة الـ45 في المركز الثالث.

في الدوري الزمالك بيراميدز
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