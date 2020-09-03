كارتيرون: غيرنا خطتنا لتخطي غياب طارق حامد "الكبير" ومشاركة الناشئين ليست هدية

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك عن تغيير خطة الفريق أمام بيراميدز لتعويض غياب طارق حامد.

الزمالك فاز على بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة الزمالك عقب اللقاء: "في بداية المباراة عانينا من عدم التجانس لأننا لعبنا بخطة جديدة".

واستدرك "مع ذلك كان يمكن أن ننهي الشوط متقدمين بأكثر من هدف وقتل المباراة إذا فعلنا ذلك".

المدرب الفرنسي أتبع "نهاية المباراة كانت صعبة علينا بسبب ضغط بيراميدز وركلة الجزاء التي كادت أن تقلب المباراة لكننا نملك أكثر من لاعب يمكنه التسجيل واستطعنا تحقيق الفوز في النهاية".

كارتيرون أكمل "طارق حامد لاعب كبير واضطررنا لتغيير الخطة لتعويضه. أعتقد بأن ساسي وزيزو قدما مباراة رائعة اليوم بجانب أوباما الذي صنع هدفا رائعا لكاسونجو".

وواصل "امتلكنا الكرة في أغلب أوقات اللقاء ماعدا الدقائق الأخيرة التي حاول بيراميدز فيها التعويض وأضفنا نحن الهدف الثاني".

كارتيرون تحدث أخيرا عن عودة شيكابالا للفريق، ومشاركة الناشئين باستمرار.

وعن ذلك قال الفرنسي "سعيد بعود شيكابالا أحد قادة الفريق الذي يحبه الجميع ويكون له دوره في الفريق سواء بدأ المباراة أو لا، بجانب تأثيره الكبير لأن كل الخصوم يعملون حسابهم لإيقافه".

وأتم "مشاركة الناشئين مع الفريق الأول ليست هدية مني لهم. بل هم يستحقون ذلك بناء على الأداء الذي يقدمونه في التدريبات والمباريات".

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ48 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة الـ45 في المركز الثالث.