كرة سلة - مدرب الاتحاد: الأهلي خسر نهائي الكأس لعدم توفيق بعض من لاعبيه.. وحصلنا على دفعة كبرى

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 21:41

كتب : FilGoal

كرة سلة - الاتحاد السكندري

قال أحمد مرعي المدير الفني لفريق كرة السلة رجال بالاتحاد السكندري إن الأهلي خسر من فريقه في نهائي الكأس نتيجة لعدم توفيق بعض من لاعبيه وليس بسبب مدربه أشرف توفيق.

وأضاف "أشرف توفيق مدرب الأهلي أدار لقاء الكأس بخبرة كبيرة وقوة ولكن بعض من لاعبيه كانوا غير موفقين وهذا لسوء حظه".

وعن مواجهة الأهلي في نهائي الدوري "لا يوجد فارق كبير في الاستعداد إذ أننا سنلاقي ذات الخصم الذي واجهناه قبل أسبوع ونراجع ما حدث في اللقاء الماضي لمعالجة الأخطاء".

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وعن غياب إبراهيم الجمال وأحمد السلعاوي عن صفوف الأهلي قال: "فريق الأهلي كبير ويملك تغييرات كثيرة ونسبة مشاركة الثنائي في المباراة الأخيرة قليلة جدًا والأهلي عوض بدونهم في الربع الثالث والرابع، هم لاعبين كبار ولكن غياب نجوم عن فرق كبيرة مثل الأهلي عادة تأثيرها لا يكون قويا".

وأتم "الفوز في الكأس يعطينا دفعة كبرى قبل اللقاء المقبل ضد الأهلي ونرغب في التتويج بالبطولتين خاصة الدوري لأنها غائبة عنا منذ فترة كبيرة".

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