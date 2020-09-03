كرة سلة - مدرب الأهلي يكشف سبب غياب الجمال والسلعاوي

كشف أشرف توفيق المدير الفني لفريق كرة السلة رجال بالأهلي سبب غياب إبراهيم الجمال وأحمد السلعاوي عن المشاركة معه في المباريات الأخيرة.

وقال أشرف توفيق: "السلعاوي لعب معي مباراتين لمدة 7 دقائق منذ 16 أو 17 شهرًا وهوما لم يدع لي مجالًا لرؤيتة سوى في مباراة سبورتنج لأن ظروفه الصحية صعبة فهو يعاني من قرحة خامسة وهي كبيرة".

وأكمل "وشارك معي في مباراة سبورتنج، وحتى لا أضغط عليه أشركته بعدها لمدة 7 دقائق في مباراة الاتحاد ثم تجددت الآم قدمه مجددًا".

أما عن إبراهيم الجمال قال: "إصابة الجمال في العضلة الخلفية تجددت مرة أخرى في لقاء الاتحاد ويتابع الآن مع الطبيب المعالج له".

وعن مشكلة الرميات الحرة التي ظهرت في لقاء الاتحاد في نهائي الكأس علق "الرميات الحرة فيها جانب نفسي كبير جدًا وللأسف الشديد إننا في مصر نلعب كرة السلة في ظروف سيئة والعالم كله يلعب بحلقات موحدة ولكننا نواجه مشكلة في اختلاف الحلقات في الملاعب المختلفة وعلى الاتحاد أن يقوم بتوحيد هذه الحلقات في كل الملاعب حتى نواكب التطور".

وأتم أشرف توفيق حديثه عن تجهيز اللاعبين لنهائي الدوري قائلا: "أي خسارة ستؤثر بشكل سلبي على الفريق ولكننا نعمل من بعد مباراة الكأس على أن نخرج اللاعبين من هذه الخسارة لتحقيق هدفنا الأساسي وهو الفوز ببطولة الدوري".