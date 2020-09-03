انتهت - ألمانيا (1) (1) إسبانيا.. تعادل قاتل

تصطدم ألمانيا بنظيرتها إسبانيا على ملعب مرسيدس بنتس أرينا بمدينة شتوتجارت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

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نهاية المباراة

ق.+95 خوسيه جايا يسجل هدف التعادل لـ إسبانيا في الوقت القاتل

ق.67 إيمري تشان يخترق منطقة جزاء إسبانيا ويطلق تسديدة يتصدى لها دي خيا

ق.63 دخول ماتياس جينتر بدلا من لوروا ساني

ق.61 فيرنر يهدر الهدف الثاني المؤكد بعد تمريرة رائعة من ساني

ق.58 تصويبة مخادعة من رودريجو تمر أعلى العارضة بقليل

ق.52 جوووووووول لـ ألمانيا بواسطة تيمو فيرنر بعد عرضية كروس

دخول أنسو فاتي بدلا من خيسوس نافاس في صفوف إسبانيا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 رودريجو يهدر انفرادا صريحا بعد تألق تراب

ق.23 تسديدة من بوسكيتس من داخل منطقة الجزاء وتراب يتصدى

ق.18 تسديدة رائعة من لوروا ساني ودي خيا يتصدى ببراعة بالغة

ق.14 رد سريع من دراكسلر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ودي خيا يتصدى

ق.14 هفوة كبيرة من كيفن تراب ورودريجو مورينو يهدر أمام المرمى الخالي

ق.11 رأسية من ثيلو كيرير بعد تمريرة كروس الرائعة، لكن دي خيا يتصدى بامتياز

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل