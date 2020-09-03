انتهت في الدوري - المقاولون العرب (2) المصري (0) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 72 جووول ثاني للمقاولون العرب عن طريق محمد عصام من تصويبة على يسار أحمد مسعود.

ق. 46 ثلاثة تغييرات للمصري بنزول عبد الرحمن زين وزياد فرج ومحمود وادي بدلًا من أحمد شوشة وإيزي ايميكا ومحمد جابر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 بينية من طقطق إلى محمد جابر الذي يرسل عرضية أرضية، قابلها طقطق بتصويبة بجانب القائم بقليل.

ق. 20 القااائم الأيسر يمنع التعادل. تصويبة من فريد شوقي تصل إلى أموتو الذي ينفرد تماااما بالمرمى ويسدد في القائم الأيسر لمرمى محمود أبو السعود.

ق. 18 هدف أول للمقاولون العرب. عرضية من شكري نجيب، قابلها لويز إدوارد برأسية في مرمى مسعود.

ق. 16 مخالفة ينفذها حسن علي ويتابعها أبو سليمة برأسية لكن محمود أبو السعود يتصدى لها على مرتين.

ق. 6 أولى فرص المقاولون العرب من مخالفة ينقذها مسعود إلى ركنية.

ق. 3 طرد عبد العزيز موسى لاعب المقاولون العرب بعد عرقلة أوستين أموتو في انفراد تام بالمرمى.

بداية المباراة