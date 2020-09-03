انتهت في الدوري - بيراميدز (0) الزمالك (2) فوز غال لأبناء كارتيرون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز والزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 95 الإثارة تبلغ مداعا بعد انفراد لأنتوي يسدد ومحمود علاء ينقذها من على الخط لكن حكم الراية يحتسب تسلل على أنتوي

ق. 89 تصد رائع من أبو جبل بعد رأسية من علي جبر حولها حارس الزمالك إلى ركنية ببراعة فائقة.

ق. 86 شيكابالا وإسلام جابر يشاركان بدلا من أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

ق. 81 جوووووول ثااااني للزمالك.بينية رائعة من أوباما لكاسونجو الذي ينفرد ويراوغ مهدي سليمان ويسجل الثاني في المرمى الخالي.

ق. 78 محمد فاروق يهدر ركلة الجزااء

ق. 76 تبديلان في صفوف الزمالك بدخول كابونجو كاسونجو بدلا من أحمد سيد "زيزو" وحسام أشرف بدلا من مصطفى محمد.

ق. 74 محمد الحنفي يحتسب ركلة جزاء لصالح بيراميدز بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب تدخل من مصطفى محمد على جون أنتوي

ق. 69 تبديل في صفوف بيراميدز بدخول نبيل عماد "دونجا" بدلا من إبراهيم حسن

ق. 69 أبو جبل يسقط على الأرض لتلقي العلاج.

ق. 68 تصويبة قوية من إبراهيم حسن وأبو جبل يتصدى بثبات.

ق. 66 محمد عبد الغني يشارك بدلا من الونش المصاب.

ق. 65 الونش يغادر الملعب مصابا لتلقي العلاج. محمد عبد الغني يجري عملية الإحماء.

ق. 62 فرصة خطيرة مجددا من بيراميدز بعد عرضية من محمد فاروق تمر من الجميع ويتابعها جون أنتوي بلمسة بجانب القائم بقليل.

ق. 57 جون أنتوي يشارك بدلا من إبراهيم عادل

ق. 56 اختراق من إبراهيم عادل ثم تصويبة خطييرة في القائم الأيسر لمحمد أبو جبل.

ق. 50 إنذار أول في اللقاء من نصيب أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك.

ق. 46 الكرة تصل إلى إريك تراوري منفردا بغرابة لكنه تباطأ حتى عاد عبد الله جمعة وأنقذها قبل أن يسدد في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+1 أوووه بنشرقي يهدر بغرابة!! أوناجم يخترق من الجهة اليسرى ويرسل عرضية، قابلها بنشرقي بتصويبة تصدى لها مهدي سليمان وارتدت ليسدد بنشرقي مجددا في التقاء العارضة والقائم الأيسر.

دقيقتان وقت محتسب بدل من ضائع.

ق. 40 جووووول أول للزمالك. بينية رائعة من زيزو إلى بنشرقي الذي أرسل عرضية تصدى لها مهدي سليمان، وتابعها مصطفى محمد في المرمى الخالي.

ق. 37 مخالفة رائعة ينفذها فرجاني ساسي ويتصدى لها المهدي سليمان ببراعة.

محمود علاء يعود للملعب بعد تلقي العلاج.

ق. 25 محمود علاء يسقط على الأرض ويتلقى العلاج بعد تدخل قوي جدا مع محمد فاروق.

ق. 24 كرة طولية جديدة لبيراميدز لكن أبو جبل يخرج سريعا وينقذها قبل الوصول لتراوري.

ق. 15 إريك تراروري ينفرد تماما بالمرمى ويسدد ضعيفة ليتصدى لها أبو جبل.

ق. 12 عرضية من إبراهيم عادل ينقذها عبد الله جمعة قبل متاعبة إبراهيم حسن.

ق. 9 انفراد تام لمحمد فاروق لكن الونش يعود في اللحظة الأخيرة ويتدخل بقوة لتتحول إلى ركلة مرمى بعدما لمست الكرة قدم فاروق قبل أن تخرج.

ق. 8 بينية وسط دفاع الزمالك لكن الونش ينقذها قبل الوصول لإريك تراوري.

ق. 6 مرتدة لبيراميدز وإبراهيم عادل يسدد في الدفاع وتتحول إلى ركنية.

ق. 3 علي جبر ينقذ في اللحظة الأخيرة. بينية من زيزو إلى مصطفى محمد الذي يسدد من فوق المهدي لكن علي جبر ينقذ من على الخط.

بداية المباراة