تشكيل ماهر الأول.. مسعود يعود لحراسة المرمى وأموتو يقود هجوم المصري أمام المقاولون

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 20:06

كتب : FilGoal

علي ماهر يقود مران المصري استعدادا للمقاولون العرب

يعود أحمد مسعود لحراسة مرمى المصري أمام المقاولون العرب في ظهور علي ماهر الأول مع الفريق.

أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه الأول لمباراة المقاولون العرب.

وشهد تشكيل المصري، عودة أحمد مسعود لحراسة مرمى الفريق، فيما عاد أحمد شوشة أيضا في الدفاع.

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ومن جهة أخرى، يبدأ أوستين أموتو كأساسي في الهجوم، فيما يتواجد محمود وادي على دكة البدلاء في اللقاء.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: أحمد مسعود.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – أحمد شوشة – إسلام أبو سليمة – حجاج عويس.

الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا.

أمامهما: حسن علي – مفتاح طقطق – محمد جابر.

الهجوم: أوستين أموتو.

وجاءت دكة بدلاء المصري كالتالي:

حارس: حسام عياد.

الدفاع: عبد الرحمن زين – مصطفى سلامة "طيارة" – بهاء مجدي.

الوسط: عمرو موسى – عبد الناصر محمد "دي ماريا" – محمد زكريا "شيكا".

الهجوم: زياد فرج – محمود وادي.

ويلتقي المصري مع المقاولون العرب بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

في الدوري المصري علي ماهر
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