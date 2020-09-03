رسميا – ليستر سيتي يضم ظهير أيمن أتالانتا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 19:13

كتب : FilGoal

تيموثي كاستانيي ظهير أتالانتا

أتم نادي ليستر سيتي ضم تيموثي كاستانيي ظهير أيمن أتالانتا الإيطالي.

وأعلن ليستر سيتي ضم الظهير الأيمن البلجيكي مقابل 21.5 مليون استرليني، وبعقد لمدة 5 مواسم مقبلة.

وتعد الصفقة هي الأولى لليستر سيتي خلال الصيف الجاري، وبعد بيع بن شيلويل الظهير الأيسر إلى تشيلسي.

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كاستانيي يُجيد اللعب كظهير أيمن وقلب دفاع، بجانبه لعبه كظهير أيسر وجناح أحيانا.

صاحب الـ24 عاما انضم لأتالانتا موسم 2017/2018 قادما من فريق جينك البلجيكي.

كاستانيي شارك الموسم الماضي في 35 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك كاستانيي 7 مباريات دولية رفقة منتخب بلجيكا. سجل فيهم هدفين دوليين.

ليستر سيتي كاستانيي أتالانتا
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