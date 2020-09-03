ريفالدو: لا أعتقد أن جمهور برشلونة سيطلق صافرات استهجان ضد ميسي إن بقي

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 18:03

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - بايرن ميونيخ

يؤمن الأيقونة البرازيلية وأحد من ارتدى قميص برشلونة سابقا ريفالدو أن جمهور البلوجرانا لن يطلق صافرات الاستهجان ضد ليونيل ميسي إن قرر البقاء في النادي.

وقال ريفالدو لموقع "بيتفير" اليوم الخميس: "المفاوضات بين ميسي وبرشلونة مازالت مستمرة ويحاولان التوصل لاتفاق، إن بقى ميسي لموسم آخر فلا توجد مشكلة".

وواصل "جمهور برشلونة مازال يحبه ويعلمون أنه لاعب أسطوري الذي صنع الكثير ومازال يستطيع صناعة الفارق للنادي لذا ربما تنتهي الأمور بشكل جيد".

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وأكمل "العديد من الأشياء يمكن أن تحدث في الأسابيع المقبلة ربما يبقى لموسم آخر أو يجدد تعاقده لذا علينا الانتظار لكن إن بقى لا أعتقد أن الجمهور سيطلق عليه صافرات الاستهجان أو يحدث شيء مشابه".

وأردف اللاعب البرازيلي المتوج بكأس العالم 2002 رفقة السليساو "ميسي ربما قرر الرحيل بعد الإذلال من قبل بايرن ميونيخ والهزيمة 8-2 فبعد مشاكل داخلية وفقدان لقب الدوري لصالح ريال مدريد جاءت تلك الهزيمة وجعلته يقرر الرحيل".

وتابع "لقد تحمل ميسي مسوؤلية الفريق لفترة كبيرة وشعر بالإرهاق من الضغط ربما، ووقع النادي مع العديد من اللاعبين لكن لم يقدم أي منهم دوره المطلوب ليساعده".

وأتم ريفالدو "والد ميسي، خورخي، قابل رئيس برشلونة وأعتقد أن ليو اتخذ القرار الصحيح بعدم التواجد في الاجتماع إذ أن المناقشات يمكن أن تدمر علاقته بإدارة النادي وهو ما لن يساعده حال قرر البقاء في النهاية".

ويرغب ميسي في الرحيل عن برشلونة الصيف الجاري مجانا في ظل بقاء موسم في تعاقده مع النادي.

فيما يصر برشلونة أن على ليو دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي إن أراد الرحيل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أمس الأربعاء ان رئيس برشلونة لا يرغب في رحيل ميسي وأبلغ والده بأنه يريد بقاء ليو وتجديد تعاقده.

ميسي برشلونة ريفالدو
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