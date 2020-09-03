التعادل الأول بعد 5 هزائم.. طنطا يخطف نقطة من الاتحاد السكندري

خطف نادي طنطا نقطة غالية من الاتحاد السكندري بعد تعادل الفريقين في بطولة الدوري.

وتعادل طنطا مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

سجل عمر الميداني هدف الاتحاد السكندري، فيما أدرك أحمد سالم صافي التعادل لنادي طنطا.

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التعادل يحسم لقاء #طنطا و #الاتحاد_السكندري

تقدم الاتحاد بهدف رائع عن طريق عمر الميداني فى الدقيقة 4 وتعادل أحمد صافي لطنطا فى الدقيقة 63 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/np1uF95hpS — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 3, 2020

التعادل رفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الـ35 في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد طنطا للنقطة الـ17 في المركز الـ18 والأخير.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعا بهدف أول للاتحاد السكندري. عمر الميداني سجل كرة ثابتة رائعة ببراعة في مرمى طنطا مسجلا الأول في الدقيقة الرابعة.

واستمر ضغط الاتحاد السكندري. عبد الغني محمد سدد في الدقيقة الـ12 مرت بجانب القائم الأيسر بقليل.

أحمد سامي مدرب طنطا تدخل في الدقيقة الـ37 وأجرى أولى التبديلات بدخول أحمد الشناوي بدلا من حسام غالي.

في المقابل تعرض أحمد نبيل مانجا للإصابة، وغادر الملعب ليشارك نور السيد بدلا منه في الدقيقة الـ44.

الشوط الثاني

طنطا أجرى ثاني التبديلات مع بداية الشوط الثاني بدخول أحمد أوكا بدلا من محمد ناجي جدو.

ضغط طنطا

طنطا هنا بدأ الضغط. أحمد فهمي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ54 وأمسك بها عماد السيد.

ثم أجرى طلعت يوسف ثلاثة تبديلات هنا. شارك محمد الصباحي وخالد الغندور وهشام محمد بدلا من عبد الغني محمد وكريم الديب ومروان عطية في الدقيقة الـ58.

وسجل طنطا هدف التعادل في الدقيقة الـ64. انطلاقة من أحمد سالم صافي اخترق بها الدفاع وسدد الكرة على مرتين بعد ارتدادها من مدافع فريق الاتحاد لتمر الكرة على يسار الحارس عماد السيد.

على الفور هنا شارك هاني رشدي بدلا من جون أفيري في صفوف طنطا في الدقيقة الـ68.

إثارة الدقائق العشر الأخيرة

أجرى طنطا تبديلين في الدقيقة الـ79 بدخول أحمد الألفي وعبد الرحمن الدح بدلا من إسلام فؤاد وأحمد فهمي.

في نفس التوقيت شارك أيمن الغباشي بدلا من أحمد راشد في صفوف الاتحاد السكندري.

عماد السيد كاد يتسبب في هدف لطنطا في الدقيقة الـ80 بعد تشتيت خاطئ للكرة ووصلت إلى أحمد فهمي الذي سددها تجاه المرمى وتصدى لها عماد السيد بشكل خاطئ، لتصل الكرة إلى الدح الذي تابعها ولكن أنقذها الدفاع.

هنا سقط عماد السيد وتلقى العلاج، لكنه اضطر لاستكمال المباراة مصابا.

لاعبو طنطا حاولا استغلال إصابة عماد السيد بالتصويب عليه أكثر من مرة، لكنه ظل صامدا بتصدياته ومنع إسكان الأهداف في شباكه.

وكاد الاتحاد السكندري يخطف الفوز في الدقيقة الـ95 بعد تمريرة من رزاق سيسيه إلى محمد الصباحي داخل منطقة الجزاء، والذي سدد لكن في الشباك الخارجية للمرمى.

انتهى الوقت الضائع في النهاية، وحصل كل فريق على نقطة.

ويعد هذا هو التعادل الأول لطنطا بعد 5 هزائم متتالية، وفي أول ظهور لأحمد سامي المدرب الجديد خلفا لمحمد صلاح الذي رحل عن الفريق عقب الجولة الماضية.

التعادل رفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الـ35 في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد طنطا للنقطة الـ17 في المركز الـ18 والأخير.