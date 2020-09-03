رسميا - قاعدة الـ5 تبديلات تستمر في الموسم الجديد بألمانيا

سيستمر الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية استخدام التبديلات الـ5 للموسم الجديد 2020-2021.

وصوتت أندية الدوري الألماني خلال اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الكرة الإنجليزية يوم الخميس على استخدام نفس العدد من اللاعبين أثناء التبديل مثل نهاية الموسم الماضي.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن السماح للأندية بـ5 تبديلات على أن يتم استخدامها في 3 مرات فقط، وذلك لاستكمال المواسم الكروية بعد توقفها بسبب تفشي وباء "كوفيد 19".

وسيسمح لكل فريق إشراك خمسة لاعبين بدلا من خمسة على 3 مرات فقط، باستثناء بين شوطي المباراة.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني، انطلاق موسم الدوري 2020-2021 يوم 18 سبتمبر المقبل على أن تنتهي الجولة الأولى يوم 21. (طالع التفاصيل)

وقد يتم إسناد مباراة الافتتاح للموسم الجديد لمواجهة طرفي دربي راينلاند بين بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ.

ويقام لقاء كأس السوبر الألماني بين بطل الدوري بايرن ميونيخ، والوصيف بوروسيا دورتموند على ملعب أليانز أرينا يوم 30 سبتمبر المقبل.

ووفقا للجدول المعلن فإن الموسم في الدوري الألماني ينتهي بنهاية شهر مايو المقبل.