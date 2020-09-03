تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد في مصر

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 16:35

كتب : FilGoal

هشام نصر - رئيس اتحاد كرة اليد المصري

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل قرعة النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، وإليكم كل ما تريدون معرفته قبله.

الحفل سينطلق في تمام السابعة بتوقيت القاهرة يوم السبت تحت سفح أهرامات الجيزة، وهو من تقديم الإعلامية جاسمين طه، الفنان خالد النبوي، والفنانة إنجي المقدم.

ويحيي الموسيقار العالمي عمر خيرت الحفل، الذي سيشهد حضور 134 شخصا تطبيقا للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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وحتى الآن، تأهل 30 فريقا إلى البطولة من أصل 32، لأول مرة في تاريخها.

إجراءات القرعة

البطولة تشهد لأول مرة مشاركة 32 فريقا بدلا من 24، بينهم 30 تم تحديدهم وفريقين سيتحددان عن طريق بطولة الفرصة الأخيرة لأمريكا الجنوبية والوسطى للأمم، وبطولة اتحاد الكاريبي للأمم.

سيتم توزيع الـ 32 فريقا على ثماني مجموعات تضم أربعة فرق، وسيتأهل أول ثلاثة فرق من كل مجموعات للدور الرئيسي الذي سيضم 24 فريقا، بينما تنتقل الثماني فرق غير المتأهلة إلى كأس الرئيس.

وفي الدور الرئيسي، سيتم توزيع الـ 24 منتخبا على أربع مجموعات كل تضم ست فرق، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة لدور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب حتى الدور النهائي.

سيتم وضع الفرق الـ 32 في أربعة أوعية، كل منها تضم ثمانية فرق بالتصنيف التالي:

التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - سلوفينيا - ألمانيا - البرتغال - السويد

التصنيف الثاني: مصر - الأرجنتين - تونس - الجزائر - قطر -النمسا - المجر - بيلاروسيا

التصنيف الثالث: أيسلندا - البرازيل - فرنسا - كوريا الجنوبية - اليابان - البحرين - التشيك - أوروجواي

التصنيف الرابع: أنجولا - كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - المغرب - بولندا - روسيا - المنتخب المتأهل من بطولة الفرصة الأخيرة أمريكا الجنوبية - منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي

سيتم سحب فريق من كل وعاء تصاعديا وضمهم إلى إحدى المجموعات الثمانية في نفس الترتيب الذي يمنحه التصنيف لهم.

وبعد انتهاء تلك المرحلة، سيكون لمنتخب مصر الذي يحل في التصنيف الثاني الحق في اختيار مجموعته كمستضيف البطولة.

وبعد اختيار منتخب مصر لمجموعته، سيتم سحب بقية التصنيف الثاني.

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بث القرعة

سيتم بث القرعة من خلال القناة الأولى المصرية، وقنوات أون تايم سبورتس، بجانب موقع ووسائل التواصل الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة اليد، والموقع الرسمي للبطولة ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

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