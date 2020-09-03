قائمة الإسماعيلي تشهد استبعاد 3 لاعبين وعودة دونجا.. والمقاصة بـ22 لاعبا استعدادا للمواجهة

أجرى الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة محمد محسن أبو جريشة وأدهم السلحدار عدة تغييرات في قائمة الفريق قبل مواجهة مصر للمقاصة.

وتم استبعاد الثنائي أحمد أيمن للإصابة وأسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد.

وشهدت قائمة الدراويش عودة محمود عبد العاطي "دونجا" بعد غياب بسبب الإصابة بجانب محمد كماتشو.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد فوزي – محمد مجدي

الدفاع: باهر المحمدي – محمد هاشم – كماتشو – محمد عمار – محمود البدري

الوسط: عماد حمدي – عمر الوحش – دونجا – محمد مخلوف – محمد الضرف – محمد بيومي – همام طارق – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي – محمد حمدي زكي – مدحت فقوسة – بيكيتي سيلفا.

الهجوم: محمد الشامي – بينسون شيلونجو – حازم مرسي

أما إيهاب جلال مدرب مصر للمقاصة فاختار 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا للمباراة.

ويخوض المقاصة مرانه الختامي استعدادا لمواجهة الدراويش على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر.

وشهدت القائمة تواجد محمد "ميدو" جابر ومحمد توني وباولين فوافي وشميليس بيكلي ومحمد إبراهيم.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي – محمد كوكو

الدفاع: أحمد مودي – محمد دبش – عاصم سعيد – عصام صبحي – أحمد ياسين

الوسط: محمد رمضان – حمادة فاروق – مصطفى شبيطة – صلاح ريكو – ميدو جابر – صلاح عاشور – محمد توني – خالد أوتشو – محمد إبراهيم – عبد الله مجدي – باولين فوافي – شيميلس بيكلي

الهجوم: عمرو مرعي – صلاح أمين – أودو موسيس

ويواجه الإسماعيلي نظيره مصر للمقاصة يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ24 في الخامسة مساء.