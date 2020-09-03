انتهت في الدوري - طنطا (1) الاتحاد (1) نهاية المباراة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 15:36

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

يستضيف طنطا فريق الاتحاد ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري على ملعب برج العرب.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 34 نقطة بينما طنطا يتذيل الترتيب برصيد 16 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق. 90 عماد السيد يتألق رغم الإصابة ويتصدى لتصويبة أحمد الألفي

ق63 أحمد سالم صافي يسجل التعادل لطنطا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق4 عمر الميداني يفتتح التسجيل للاتحاد السكندري من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

في الدوري الاتحاد طنطا
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