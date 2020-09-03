في الدرجة الثانية - الصعود للممتاز بين بطل دوري سابق و4 أندية تحلم بالظهور الأول و6 للعودة وسط الكبار

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 15:35

كتب : رضا السنباطي

الدوري المصري الدرجة الثانية - في الدرجة الثانية

تستأنف مباريات الدرجة الثانية 20 سبتمبر الحالي، وتشتعل المنافسة علي الصعود بين 4 أندية في المجموعة الأولي و3 في المجموعة الثانية و4 في الثالثة.

الهبوط كان في البداية فريقين ثم أصبح الهبوط لـ 5 أندية ولكن بعد أزمة كورونا ربما تتغير الأمور.

69 نادي شاركوا في الدوري الممتاز، منذ بدايته في موسم 48-49 وكان اآخر الأندية التي شاركت للمرة الأولي، نادي مصر الذي شارك في الدوري الممتاز للموسم الحالي.

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تتبقى الموسم الحالي في كل مجموعة 5 جولات وسنشهد المنافسة في كل مجموعة ابين ٔندية المربع الذهبي نظرا لتقارب النقاط بينهم.

مجموعة الصعيد

المنافسة بين بني سويف 35 نقطة الأول والبنك الأهلي 35 نقطة والألومنيوم 32 نقطة وشبان قنا 31 نقطة على الصدارة وبطاقة التأهل.

بني سويف شارك في الدوري الممتاز في الستينيات من القرن الماضي وكان آخرها موسم 76، ويتصدر المجموعة الأولي بقيادة حسن موسى وسيواجه أندية ديروط والفيوم وتليفونات بني سويف والبنك الأهلي وطهطا.

بينما يأتي في الوصافة البنك الأهلي بقيادة فنية لـ عيد مرازيق الذي يسعى للصعود للمرة الأولي للدوري الممتاز بعد المشاركة في الدرجة الثالثة والثانية خلال السنوات الماضية وسيواجه أندية شبان قنا وسوهاج والمنيا وبني سويف وبترول أسيوط.

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ثالث المجموعة نادي الألومنيوم الذي شارك في الدوري الممتاز سابقا كان آخرها موسم 2007-2008 سيواجه أندية طهطا والأعلاميين وشبان قنا وديروط وسوهاج.

بينما رابع المجموعة نادي شبان قنا بقيادة كمال الزين الذي لم يشارك من قبل في الدوري الممتاز ، يحلم بتحقيق الإنجاز للمرة الأولي وسيواجه أندية البنك الأهلي وطهطا والالومنيوم وسوهاج والمنيا.

مجموعة القاهرة

يتصدر المجموعة نادي سيراميكا كليوباترا وتطمح إدارة النادي في الصعود للمرة الأولي بعد تصدر الفريق لمجموعة القاهرة برصيد32 نقطة بقيادة هيثم شعبان.

ونافس سيراميكا طوال المواسم الماضية من أجل الصعود واستقر هذا الموسم علي اللعب بـ استاد السويس.

وسيواجه أندية كوكاكولا ومنتخب السويس والنجوم والمريخ وجمهورية شبين.

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بينما حقق الداخلية وصيف المجموعة الصعود للمرة الأولي في موسم 2010-2011، ويحتل وصافة المجموعة برصيد 31 نقطة بقيادة هشام زكريا الذي حقق الصعود كمدير فني مع وادي دجلة والجونة وسيواجه أندية منتخب السويس والنجوم والمريخ وجمهورية شبين والنصر.

ويمتلك بتروجت ثالث المجموعة برصيد 29 نقطة خبرة اللعب في للدوري الممتاز منذ موسم 2006-2007 واستمر حتي الهبوط الموسم الماضي وسيواجه بقيادة علاء عبدالعال أندية الترسانة وكوكاكولا ومنتخب السويس والنجوم والمريخ.

بينما مهمة النصر في المركز الرابع صعبة نظرا لابتعاد فارق النقاط إذ يمتلك 25 نقطة.

مجموعة بحري

تنافس 3 أندية جماهيرية مع نادي تابع للشركات في وجود غزل المحلة يجمع بين الاثنين، نادي تابع لشركة الغزل والنسيج ونادي جماهيري.

يتصدر ألعاب دمنهور المجموعة برصيد 33 نقطة بقيادة كمال فريد وشارك في الدوري لأول مرة في الممتاز في الستينيات وكان آخر ظهور له في موسم 2014-2015، وسيواجه أندية دكرنس وفاركو والمنصورة والرجاء وأبو قير للأسمدة.

غزل المحلة وصيف المجموعة برصيد 32 نقطة بقيادة خالد عيد المدير الفني، الفلاحين حققوا لقب الدوري في موسم 72-73 وكان آخر مشاركة للفريق موسم 2015-2016 وسيواجه أندية الرجاء وأبو قير للأسمدة وبلدية المحلة وبيلا والأولمبي.

ثالث المجموعة نادي فاركو بقيادة أحمد عاشور برصيد 32 نقطة، يسعي للصعود للدوري الممتاز للمرة الأولي بينما يأمل المدير الفني لتحقيق إنجازه الثاني بالصعود للممتاز بعد صعوده مع دمنهور من قبل، وسيواجه أندية المنصورة ودمنهور والرجاء وأبو قير للأسمدة وبلدية المحلة.

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رابع المجموعة نادي المنصورة والذي بدأت مشاركاته في الدوري الممتاز في الخمسينيات وكان آخر موسم للمنصورة مع الكبار 2009-2010 بعد صعوده بقيادة أحمد سند وخاض أكثر من دورة ترقي مع المدير الفني ياسر الكناني ولكن لم يستطيعوا تحقيق العودة.

الموسم الحالي بقيادة ياسر عبدالواحد وبرصيد 30 نقطة، وسيواجه المنصورة أندية فاركو ودمنهور والأولمبي ومالية كفر الزيات والرجاء.

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