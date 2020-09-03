في الدرجة الثانية - الصعود للممتاز بين بطل دوري سابق و4 أندية تحلم بالظهور الأول و6 للعودة وسط الكبار

في الدرجة الثانية - الصعود للممتاز بين بطل دوري سابق و4 أندية تحلم بالظهور الأول و6 للعودة وسط الكبار
الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 15:35
كتب : رضا السنباطي
تستأنف مباريات الدرجة الثانية 20 سبتمبر الحالي، وتشتعل المنافسة علي الصعود بين 4 أندية في المجموعة الأولي و3 في المجموعة الثانية و4 في الثالثة.
الهبوط كان في البداية فريقين ثم أصبح الهبوط لـ 5 أندية ولكن بعد أزمة كورونا ربما تتغير الأمور.
69 نادي شاركوا في الدوري الممتاز، منذ بدايته في موسم 48-49 وكان اآخر الأندية التي شاركت للمرة الأولي، نادي مصر الذي شارك في الدوري الممتاز للموسم الحالي.
تتبقى الموسم الحالي في كل مجموعة 5 جولات وسنشهد المنافسة في كل مجموعة ابين ٔندية المربع الذهبي نظرا لتقارب النقاط بينهم.
مجموعة الصعيد
المنافسة بين بني سويف 35 نقطة الأول والبنك الأهلي 35 نقطة والألومنيوم 32 نقطة وشبان قنا 31 نقطة على الصدارة وبطاقة التأهل.
بني سويف شارك في الدوري الممتاز في الستينيات من القرن الماضي وكان آخرها موسم 76، ويتصدر المجموعة الأولي بقيادة حسن موسى وسيواجه أندية ديروط والفيوم وتليفونات بني سويف والبنك الأهلي وطهطا.
بينما يأتي في الوصافة البنك الأهلي بقيادة فنية لـ عيد مرازيق الذي يسعى للصعود للمرة الأولي للدوري الممتاز بعد المشاركة في الدرجة الثالثة والثانية خلال السنوات الماضية وسيواجه أندية شبان قنا وسوهاج والمنيا وبني سويف وبترول أسيوط.
ثالث المجموعة نادي الألومنيوم الذي شارك في الدوري الممتاز سابقا كان آخرها موسم 2007-2008 سيواجه أندية طهطا والأعلاميين وشبان قنا وديروط وسوهاج.
بينما رابع المجموعة نادي شبان قنا بقيادة كمال الزين الذي لم يشارك من قبل في الدوري الممتاز ، يحلم بتحقيق الإنجاز للمرة الأولي وسيواجه أندية البنك الأهلي وطهطا والالومنيوم وسوهاج والمنيا.
مجموعة القاهرة
يتصدر المجموعة نادي سيراميكا كليوباترا وتطمح إدارة النادي في الصعود للمرة الأولي بعد تصدر الفريق لمجموعة القاهرة برصيد32 نقطة بقيادة هيثم شعبان.
ونافس سيراميكا طوال المواسم الماضية من أجل الصعود واستقر هذا الموسم علي اللعب بـ استاد السويس.
وسيواجه أندية كوكاكولا ومنتخب السويس والنجوم والمريخ وجمهورية شبين.
بينما حقق الداخلية وصيف المجموعة الصعود للمرة الأولي في موسم 2010-2011، ويحتل وصافة المجموعة برصيد 31 نقطة بقيادة هشام زكريا الذي حقق الصعود كمدير فني مع وادي دجلة والجونة وسيواجه أندية منتخب السويس والنجوم والمريخ وجمهورية شبين والنصر.
ويمتلك بتروجت ثالث المجموعة برصيد 29 نقطة خبرة اللعب في للدوري الممتاز منذ موسم 2006-2007 واستمر حتي الهبوط الموسم الماضي وسيواجه بقيادة علاء عبدالعال أندية الترسانة وكوكاكولا ومنتخب السويس والنجوم والمريخ.
بينما مهمة النصر في المركز الرابع صعبة نظرا لابتعاد فارق النقاط إذ يمتلك 25 نقطة.
مجموعة بحري
تنافس 3 أندية جماهيرية مع نادي تابع للشركات في وجود غزل المحلة يجمع بين الاثنين، نادي تابع لشركة الغزل والنسيج ونادي جماهيري.
يتصدر ألعاب دمنهور المجموعة برصيد 33 نقطة بقيادة كمال فريد وشارك في الدوري لأول مرة في الممتاز في الستينيات وكان آخر ظهور له في موسم 2014-2015، وسيواجه أندية دكرنس وفاركو والمنصورة والرجاء وأبو قير للأسمدة.
غزل المحلة وصيف المجموعة برصيد 32 نقطة بقيادة خالد عيد المدير الفني، الفلاحين حققوا لقب الدوري في موسم 72-73 وكان آخر مشاركة للفريق موسم 2015-2016 وسيواجه أندية الرجاء وأبو قير للأسمدة وبلدية المحلة وبيلا والأولمبي.
ثالث المجموعة نادي فاركو بقيادة أحمد عاشور برصيد 32 نقطة، يسعي للصعود للدوري الممتاز للمرة الأولي بينما يأمل المدير الفني لتحقيق إنجازه الثاني بالصعود للممتاز بعد صعوده مع دمنهور من قبل، وسيواجه أندية المنصورة ودمنهور والرجاء وأبو قير للأسمدة وبلدية المحلة.
رابع المجموعة نادي المنصورة والذي بدأت مشاركاته في الدوري الممتاز في الخمسينيات وكان آخر موسم للمنصورة مع الكبار 2009-2010 بعد صعوده بقيادة أحمد سند وخاض أكثر من دورة ترقي مع المدير الفني ياسر الكناني ولكن لم يستطيعوا تحقيق العودة.
الموسم الحالي بقيادة ياسر عبدالواحد وبرصيد 30 نقطة، وسيواجه المنصورة أندية فاركو ودمنهور والأولمبي ومالية كفر الزيات والرجاء.