أرتور: سنعمل بكل قوتنا من أجل التتويج بدوري الأبطال

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 13:17

كتب : FilGoal

أرتور

تحدث البرازيلي أرتور ميلو لاعب يوفنتوس الجديد عن حماسه للتدرب تحت قيادة أندريا بيرلو، وطموحاته في الموسم المقبل التي يتصدرها هدف التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يوفنتوس ضم أرتور من برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أرتور: "لم أتحدث بالتفصيل مع أندريا بيرلو، ولكنه يعرف كرة القدم جيدًا ويعد التدرب تحت قيادته ميزة كبيرة".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "من يحب كرة القدم يعرف من هو بيرلو، العمل معه شرف، فهو لا يحتاج لتقديم".

وأوضح "اللعب في الدوري الإيطالي أمر رائع، سيكون موسم مشوق، ولا أطيق الانتظار حتى أبدأ".

وواصل "إنه يوم هام بالنسبة لي، أريد أن أشكر الجميع على الترحيب بي بأحسن صورة ممكنة. التواجد هنا أمر رائع، فيوفنتوس يمتلك تاريخاً عظيمًا".

وتابع "نادي يوفنتوس قرر أن يستثمر في، وهذا سبب لحماسي. سأبذل ما في وسعي لكي التزم بهذا الاتفاق. لدي فرصة للعمل مع زملاء مهمين".

وأكمل لاعب برشلونة السابق "مشروع يوفنتوس طموح للغاية وأنا جزء من هذا المشروع، وسنعمل بكل قوتنا من أجل الفوز بدوري الأبطال".

وأتم "لقد تم استقبالي بحرارة، ليس فقط من اللاعبين البرازيليين في الفريق، ولكن من كل اللاعبين والعاملين والإدارة. الجماهير أيضًا رائعة وهذا أمر مذهل. أشعر كأنني في منزلي".

أرتور ميلو يوفنتوس برشلونة
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