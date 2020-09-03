سكاي إيطاليا: فيدال سينضم مجانا إلى إنتر.. الأمر مسألة وقت

يبدو أن الأمر أصبح مسألة وقت قبل أن ينضم أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة إلى إنتر ميلان خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا".

وأشار التقرير إلى الصفقة في حكم المنتهية، وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد قالت في وقت سابق إن برشلونة سيسمح برحيل فيدال مجانا.

ويتبقى فقط حتى الآن اتفاق فيدال النهائي مع برشلونة حول رحيله، وكانت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" قد قالت في وقت سابق إن صاحب الـ33 عاما سيحصل على 2 مليون يورو كمكافأة إنهاء التعاقد مع فريقه.

ولن يدفع برشلونة أي مبالغ إضافية بعد إنهاء عقد الدولي التشيلي، إلا أن النادي سيوفر على نفسه الراتب السنوي الكبير للاعب.

وبمجرد انتهاء ارتباط فيدال ببرشلونة، فسينضم مباشرة إلى إنتر ميلان في صفقة انتقال مجانية وأشار التقرير إلى أن قيمة التعاقد ستكون لمدة عامين.

فيدال انضم إلى برشلونة قادما من بايرن ميونيخ في صيف 2018 بمبلغ 18 ملين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

ولعب فيدال بقميص برشلونة في 96 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 10 آخرين.