مواعيد مباريات الخميس 3 سبتمبر 2020.. بيراميدز يواجه الزمالك وانطلاق دوري الأمم الأوروبية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 10:16

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك - بيراميدز

تشهد الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز 4 مواجهات قوية، تبدأ بطنطا ضد الاتحاد السكندري في الثالثة والنصف عصرا على قناة "أون تايم سبورت 1".

ويواجه نادي مصر ضيفه حرس الحدود على استاد الكلية الحربية في السادسة مساء على قناة "أون تايم سبورت 2".

ويقام لقائين في موعد واحد، بيراميدز يواجه الزمالك في قمة الجولة، في الثامنة والنصف مساء على قناة "أون تايم سبورت 1" على استاد الدفاع الجوي، والمقاولون العرب ضد المصري البورسعيدي على قناة "أون تايم سبورت 2" على استاد الجيش في برج العرب.

أخبار متعلقة
بيراميدز ضد الزمالك.. للمزيد من الإثارة على صراع المركز الثاني المشتعل الحنفي حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز عن أزمة كهربا والتجديد لـ ساسي وصفقات يريدها من بيراميدز.. 8 رسائل نارية من مرتضى منصور

وتنطلق اليوم الخميس، مواجهات دوري الأمم الأوروبية، وضمن منافسات المستوى الأول يواجه منتخب ألمانيا ضيفه منتخب إسبانيا في الثامنة و45 دقيقة ويذاع على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق رؤوف خليف.

لمعرفة بقية مواعيد مباريات الخميس من هنا.

في الدوري دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
أخر الأخبار
يوفنتوس يوضح إصابة مهاجمه 5 دقيقة | أوروبا
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا الأمن للحصول على الموافقات لإعلان المتبقي من الدوري 6 دقيقة | مصر
تيليجراف: سولشاير يخطط لمشاركة بوجبا ودي بيك وبرونو معا في الملعب 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وصول براهيم دياز للفحص الطبي في ميلان 26 دقيقة | أوروبا
الاتحاد البرتغالي: غياب رونالدو عن التدريبات بسبب الإصابة في أصبع القدم الأيمن 34 دقيقة | أوروبا
روبرتسون: هذا ما نفعله ليظهر تسيميكاس بشكل أفضل 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتور: سنعمل بكل قوتنا من أجل التتويج بدوري الأبطال ساعة | أوروبا
ديل بييرو: فوجئت بتعيين بيرلو لقيادة يوفنتوس.. سيكون جاهزا لاغتنام الفرصة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو
قد ينال إعجابك