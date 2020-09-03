مواعيد مباريات الخميس 3 سبتمبر 2020.. بيراميدز يواجه الزمالك وانطلاق دوري الأمم الأوروبية

تشهد الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز 4 مواجهات قوية، تبدأ بطنطا ضد الاتحاد السكندري في الثالثة والنصف عصرا على قناة "أون تايم سبورت 1".

ويواجه نادي مصر ضيفه حرس الحدود على استاد الكلية الحربية في السادسة مساء على قناة "أون تايم سبورت 2".

ويقام لقائين في موعد واحد، بيراميدز يواجه الزمالك في قمة الجولة، في الثامنة والنصف مساء على قناة "أون تايم سبورت 1" على استاد الدفاع الجوي، والمقاولون العرب ضد المصري البورسعيدي على قناة "أون تايم سبورت 2" على استاد الجيش في برج العرب.

وتنطلق اليوم الخميس، مواجهات دوري الأمم الأوروبية، وضمن منافسات المستوى الأول يواجه منتخب ألمانيا ضيفه منتخب إسبانيا في الثامنة و45 دقيقة ويذاع على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق رؤوف خليف.

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