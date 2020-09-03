فرج عامر لـ في الجول: غرامة 25 ألف جنيه على لاعبي سموحة بعد الهزيمة من الإنتاج

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة توقيع عقوبة ضخمة على لاعبيه فريقه قدرها 25 ألف جنيه عقب الهزيمة من الإنتاج الحربي.

وهُزم سموحة يوم الأربعاء بهدفين لهدف من الإنتاج في الجولة 24 من الدوري.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "قررنا فرض غرامة على اللاعبين قدرها 25 ألف جنيه وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم".

وفي وقت سابق تحدث فرج عامر لقناة "صدى البلد" معلقا على نتيجة اللقاء قائلا: "أتيحت لنا الكثير من الفرص لم نستغلها جيدا ومن يضيع الفرص يُعاقب".

وأكمل "شعرت ببعض الأحيان بالتعالي على الكرة وفقدنا وسط الملعب في بعض الأحيان".

وجمدت تلك الهزيمة رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السادس.