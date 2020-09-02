خبر في الجول – تاكيس جونياس ضمن المرشحين لتدريب الإسماعيلي

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 23:53

كتب : ياسر الشريف

تاكيس جونياس - وادي دجلة - الأهلي

دخل تاكيس جونياس المدير الفني اليوناني السابق لنادي وادي دجلة، ضمن المرشحين لتدريب نادي الإسماعيلي في الفترة المقبلة.

وحسب مصدر داخل الإسماعيلي لـFilGoal.com فإن إدارة النادي تتجه للتفاوض مع اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لفريق وادي دجله، لتولي الإدارة الفنية للفريق.

ومن المنتظر في حالة إتمام التعاقد مع اليوناني، سيتولى المسئولية عقب مواجهة الإسماعيلىومصر للمقاصة يوم الجمعة المقبل.

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وكان الإسماعيلي قد قام مؤخرا بفسخ التعاقد بالتراضي مع الفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني للفريق.

وأسندت الإدارة مسئولية الإدارة الفنية للفريق إلى الجهاز الفني المعاون لجوميز والذي يضم أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة.

الإسماعيلي خسر مؤخرا أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ23 من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة.

في الدوري الإسماعيلي تاكيس جونياس
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