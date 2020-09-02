منافس الزمالك والإسماعيلي – الرجاء يخسر أمام اتحاد طنجة بهدف

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 23:34

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

تلقى نادي الرجاء البيضاوي خسارة مفاجئة أمام اتحاد طنجة في بطولة الدوري المغربي.

وخسر الرجاء أمام اتحاد طنجة بهدف مقابل لا شيء على استاد محمد الخامس، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المغربي.

سجل يوسف أنور هدف اتحاد طنجة الوحيد في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء.

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الخسارة جمدت رصيد الرجاء عند النقطة الـ45 في صدارة ترتيب الدوري من 23 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن مولودية وجدة صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 25 مباراة.

ويأتي الوداد البيضاوي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 21 مباراة فقط.

المباراة شهدت حضور حميد أحداد لاعب الزمالك المٌعار للرجاء رغم تحذير نادي الزمالك سابقا من مشاركته بعد عدم موافقة النادي الأبيض على ذلك بسبب انتهاء فترة الإعارة وعدم موافقة النادي على تمديدها.

الرجاء سيواجه الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب يوم 25 سبتمبر الجاري ذهابا، فيما سيكون لقاء الإياب في مصر يوم 2 أكتوبر.

وكان الرجاء قد خسر أمام الإسماعيلي بهدف في مصر بذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية"، في انتظار تحيد موعد مباراة الإياب في المغرب في وقت لاحق.

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