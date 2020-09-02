سكاي إيطاليا: تمت.. كولاروف إلى إنتر

كشفت شبكة سكاي إيطاليا إلى توصل إنتر ميلان لاتفاق مع روما للحصول على عقد ألكسندر كولاروف مقابل مليون يورو بالإضافة لمكافأت.

وسيوقع الدولي الصربي على عقد لموسم واحد مقابل 3.5 مليون يورو قيمة عقده في الموسم الواحد، مع خيار التجديد لموسم آخر.

ومن المتوقع وفقا للشبكة الإيطالية فأن قيمة الصفقة مليون يورو بالإضافة إلى 500 ألف يورو كحوافز.

وسعى روما لبيع ظهيره الأيسر المخضرم مقابل مليوني يورو.

وأضاف التقرير أن الكشف الطبي من المتوقع أن يُجرى يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل بعد عودته من معسكر منتخب صربيا الذي يستعد لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية سابقا أن كولارف ينتقل إلى إنتر بطلب من أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري الذي يرى أنه سيكون مفيدا للفريق داخل وخارج بسبب خبرته الكبيرة.

وينتهي عقد كولاروف مع روما في صيف 2021، وبالتالي فإنها الفرصة الأخيرة للذئاب للاستفادة ماديا من الظهير الصربي قبل أن يحق له التوقيع مجانا مع أي نادٍ آخر منذ يناير المقبل.

كولاروف (34 عاما) سبق له اللعب لـ لاتسيو ومانشستر سيتي، وانتقل إلى روما عام 2017 مقابل 5 ملايين يورو.

وخاض كولاروف مع روما 132 مباراة، سجل خلالها 19 هدفا، وصنع 20، وبات أحد قادة الفريق.