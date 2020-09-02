سكاي إيطاليا: تمت.. كولاروف إلى إنتر

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 23:28

كتب : FilGoal

كولاروف - روما - بروسيا مونشنجلادباخ - الدوري الأوروبي

كشفت شبكة سكاي إيطاليا إلى توصل إنتر ميلان لاتفاق مع روما للحصول على عقد ألكسندر كولاروف مقابل مليون يورو بالإضافة لمكافأت.

وسيوقع الدولي الصربي على عقد لموسم واحد مقابل 3.5 مليون يورو قيمة عقده في الموسم الواحد، مع خيار التجديد لموسم آخر.

ومن المتوقع وفقا للشبكة الإيطالية فأن قيمة الصفقة مليون يورو بالإضافة إلى 500 ألف يورو كحوافز.

أخبار متعلقة
كروس: انتقال ميسي لـ ريال مدريد؟ يحتاج للشجاعة من أجل ذلك تقرير أرجنتيني - خورخي ميسي: نجلي لن يبقى في برشلونة بيل: ريال مدريد يجعل كل شيء صعبا.. أردت الرحيل ولكنهم رفضوا

وسعى روما لبيع ظهيره الأيسر المخضرم مقابل مليوني يورو.

وأضاف التقرير أن الكشف الطبي من المتوقع أن يُجرى يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل بعد عودته من معسكر منتخب صربيا الذي يستعد لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية سابقا أن كولارف ينتقل إلى إنتر بطلب من أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري الذي يرى أنه سيكون مفيدا للفريق داخل وخارج بسبب خبرته الكبيرة.

وينتهي عقد كولاروف مع روما في صيف 2021، وبالتالي فإنها الفرصة الأخيرة للذئاب للاستفادة ماديا من الظهير الصربي قبل أن يحق له التوقيع مجانا مع أي نادٍ آخر منذ يناير المقبل.

كولاروف (34 عاما) سبق له اللعب لـ لاتسيو ومانشستر سيتي، وانتقل إلى روما عام 2017 مقابل 5 ملايين يورو.

وخاض كولاروف مع روما 132 مباراة، سجل خلالها 19 هدفا، وصنع 20، وبات أحد قادة الفريق.

كولاروف روما إنتر
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس بريشيا: تونالي صار مجنونا عندما سمع عرض ميلان.. ورفضنا طلب مانشستر يونايتد وبرشلونة 6 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – تاكيس جونياس ضمن المرشحين لتدريب الإسماعيلي 7 دقيقة | الدوري المصري
منافس الزمالك والإسماعيلي – الرجاء يخسر أمام اتحاد طنجة بهدف 26 دقيقة | مصر
سكاي إيطاليا: تمت.. كولاروف إلى إنتر 33 دقيقة | أوروبا
مختار مختار: الفوز على سموحة = أهم 3 نقاط في تاريخي 42 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الطيران سبب تأخر عودة ديانج واللاعب ينتظم في مران الأهلي الخميس 46 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يضم أحمد الميرغني للجنة تطوير واكتشاف المواهب ساعة | الدوري المصري
كروس: انتقال ميسي لـ ريال مدريد؟ يحتاج للشجاعة من أجل ذلك ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 2 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 3 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 4 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك
قد ينال إعجابك