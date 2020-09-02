مختار مختار: الفوز على سموحة = أهم 3 نقاط في تاريخي

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 23:19

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

يرى مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي بأن الفوز على سموحة منح فريقه أغلى ثلاث نقاط في تاريخه.

الإنتاج الحربي فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

وقال مختار مختار في تصريحات عقب المباراة: "كنا نتمنى الحصول أي شيء من المباراة، فكان الفوز أكثر روعة".

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وأضاف "الفريق بدأ يستفيق ويعود لمستواه قبل كورونا".

مختار أتبع "قلت لفريقي بأن الإرهاق انتهى الآن. تلك الفترة ولت ولذلك كنا نلعب بثقة منذ الدقيقة الأولى".

وواصل "أظن أننا تعبنا خلال الفترة الماضية ولذلك ربنا كرمنا بأغلى ثلاث نقاط في تاريخي الكروي".

مختار أتم "لم نخض فترة إعداد. لعبنا بدون فترة إعداد بسبب إصابات كروونا. اليوم شممنا أنفسنا وسنبدأ العودة لطريقنا الطبيعي في الفترة المقبلة".

فوز الإنتاج الحربي هو الأول للفريق بعد 8 مباريات بدون أي انتصار.

الفوز رفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة الـ27 مرتقيا للمركز التاسع في ترتيب الدوري.

في الدوري الإنتاج الحربي سموحة
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