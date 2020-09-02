الزمالك يضم أحمد الميرغني للجنة تطوير واكتشاف المواهب

أعلن نادي الزمالك، ضم أحمد الميرغني لاعب وسط الفريق السابق للجنة اكتشاف وتطوير المواهب في النادي.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن قرار مجلس الإدارة بضم الميرغني، وليكون في اللجنة رٌفقة غانم سلطان، وأحمد عبد الحليم، وعادل المأمور، وحمادة عبد اللطيف، وتامر عبد الحميد نجوم الزمالك السابقين.

إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على قطاعات الناشئين ومدرسة الكرة والأكاديميات بالزمالك أكد أيضا بأن الميرغني ابن النادي وسيكون إضافة كبيرة في لجنة التطوير.

أحمد الميرغني لعب لنادي الزمالك خلال الفترة من 2008 إلى 2013، وتخلل تلك الفترة إعارات إلى فرق النادي المصري، وتليفونات بني سويف، والتضامن الكويتي.

وفي 2013 انضم الميرغني لنادي صور العماني لمدة موسم، قبل أن يعود لمصر عبر بوابة وادي دجلة ويلعب معهم لموسم واحد أيضا.

وفي 2015 انضم الميرغني لنادي جولدي في الدرجة الثانية ولعب معهم موسمين، قبل أن ينتقل لفريق منشية بني حسن الأردني ثم يعود لنادي جولدي مجددا، وينتقل في 2018 إلى نادي دكرنس الذي اعتزل كرة القدم نهائيا فيه عام 2018 بعمر 30 عاما.