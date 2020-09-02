قبل أولى مباريات علي ماهر.. سلبية مسحة المصري

ظهرت نتيجة تحليلات لاعبي النادي المصري سلبية قبل مواجهة المقاولون العرب.

المصري يواجه المقاولون العرب مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

وأعلن النادي المصري نتائج تحليلات لاعب المصري اليوم الأربعاء، وقد ظهرت سلبية بالكامل لأول مرة منذ فترة.

وأصبح كل لاعبي المصري جاهزون لمواجهة المقاولون العرب مكتملا الصفوف لأول مرة منذ مباراة الزمالك عقب استئناف الدوري.

المباراة ستكون هي الأولى للنادي المصري تحت قيادة علي ماهر المدير الفني الجديد خلفا لطارق العشري الذي رحل عن النادي بالتراضي.

ويحتل المصري المركز الـ16 برصيد 22 نقطة من 21 مباراة كأقل الفرق خوضا للمباريات في الدوري.