موندو ديبورتيفو تكشف ما قاله رئيس برشلونة لوالد ميسي في اجتماعهما

انتهى اجتماع إدارة برشلونة بقيادة جوسيب بارتيميو رئيس النادي وخورخي ميسي والد ليونيل ميسي لمناقشة مستقبل الأرجنتيني مع النادي الكتالوني.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت ما حدث في الاجتماع الذي استمر لساعة ونصف والذي ضم جوسيب ماريا بارتيميو والمدير الرياضي خافيير بورداس.

أخبر الرئيس والد ميسي أنه "يريد بقاء ميسي لأنه شخصية رئيسية في مشروع رونالد كومان، وأصر على أن عرض التجديد لمدة عامين لا يزال ساريا وأنه لن يتفاوض بأي حال من الأحوال على رحيله ولا يزال ميسي لاعبا في برشلونة".

ماذا حدث

بدأت الأزمة الأكبر في العصر الحديث لتاريخ برشلونة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، عندما بعث ميسي بـ فاكس إلى إدارة برشلونة، أخطرهم فيه بقرار رحيله وفسخ عقده من طرف واحد، بحسب كل المصادر الإسبانية والأرجنتينية.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.