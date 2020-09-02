انتهت - سموحة (1)-(2) الإنتاج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي ضد سموحة في الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الإنتاج بهدفين لهدف

ق 89: جوووول بازوكا يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق 87: ركلة جزاء للإنتاج الحربي

ق 45: جوووووول التعادل لسموحة عن طريق شريف رضا

ق 31: جووووول هدف أول للإنتاج الحربي بتسديدة صاروخية من غنام محمد

ق 14: تسديدة من صلاح محسن يبعدها الحارس أحمد يحيى إلى ركنية

ق 11: هدف ملغي على ديريك نيسيبامبي مهاجم سموحة بداعي التسلل

انطلاق المباراة