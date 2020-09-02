مالديني: التجديد لـ إبراهيموفيتش؟ فزت بلقب دوري الأبطال بعمر الـ 39.. وهدفنا المربع الذهبي

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 20:20

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

تحدث باولو مالديني أسطورة ميلان والمدير التقني للنادي عن صفقات النادي في سوق الانتقالات الصيفية وهدف الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال مالديني لسكاي إيطاليا: "سوق الانتقالات بدأ بالفعل لكن نعمل على عدة صفقات، الأصعب هو التشكيك في تجديد تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش لكنه كان أولويه لنا".

وتابع "النتائج تتحدث عنه، أهمية زلاتان ليست في الملعب فقط لكننا جلب التنافسية للميلانيلو".

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وواصل "هو بعمر الـ 38، هو يعرف ذلك ونحن كذلك، والكل يعيش سنه بطريقته، كمثال لقد فزت بلقب دوري الأبطال بعمر الـ 39 وكذلك أفضل مدافع في البطولة".

وعن صفقة براهيم دياز الذي وصل إلى مدينة ميلانو: "لاعب يستطيع اللعب في أكثر من مركز هجومي، ويستطيع صناعة الفارق".

ميلان جدد تعاقد إبراهيموفيتش وحصل على عقد أليكسيس سايليميكرس وسيمون كايير بشكل نهائي، وضم بيير كالولو من أولمبيك ليون.

وأكمل عن هدف الفريق للموسم المقبل "لم نعلن عنه لكنه لابد أن يكون هدفنا، الفريق يبذل جهدا كبيرا لتحسين موقف النادي في جدول الترتيب".

وأضاف "الفكرة هي العودة لمربع الذهبي، الكثير من الأشياء قد تتغير الموسم المقبل".

وأتم عن مواجهة الدربي أمام إنتر في الجولة الرابعة من الموسم المقبل "خسرنا العام الماضي مباراتي الدربي، المباراة الثانية كانت حساسة ولعبنا بشكل أفضل بكثير، الفجوة مع إنتر يبدو أنها اتسعت ودعونا نرى".

ميلان أنهى الموسم الماضي في الدوري الإيطالي بالمركز السادس في جدول الترتيب.

إبراهيموفيتش ميلان
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