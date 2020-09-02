دونجا لـ في الجول: بنشرقي أهم لاعب في الزمالك.. وهذا بديل طارق حامد

تشهد الجولة 24 من الدوري قمة بين بيراميدز والزمالك في مباراة اكتسبت أهمية كبرى منذ الموسم الماضي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ45 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه الزمالك، علما بأن الفريق الأبيض سيُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم بسبب انسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول.

ويستعرض FilGoal.com آراء نجوم كرة القدم المصرية حول قمة الجولة.

والآن مع تامر عبد الحميد "دونجا" لاعب خط وسط الزمالك والمدرب السابق للفريق.

** من أهم لاعب للزمالك حاليا أشرف بنشرقي أم فرجاني ساسي؟

بنشرقي لأنه يلعب في مراكز هجومية أكثر أما ساسي فهو لاعب ارتكاز ويزيد للأمام، لكن بنشرقي أهم لاعب في الزمالك حاليا.

** من أخطر لاعب في بيراميدز حاليا؟

العقل المدبر عبد الله السعيد إن شارك في اللقاء.

** كيف يعوض الزمالك غياب طارق حامد؟

أرى أن أحمد سيد "زيزو" يستطيع اللعب كارتكاز وهو يجيد تلك الجزئية، البعض يرى أن محمد عبد الغني مناسب لتلك المهمة لكنني أرشح زيزو.

** منذ استئناف الدوري لم يخسر بيراميدز فما هو السبب؟

بيراميدز يملك الكثير من البدلاء وعمق كبير في تشكيلته، يستطيع اللعب بأكثر من تشكيل ولا يعتمد على تشكيل واحد فقط وهذا سبب نجاحه.

عندما تخوض الموسم بـ11 لاعبا سوف يصابون بالإرهاق وهذا يحدث في الأهلي والزمالك لكن بيراميدز لديه مجموعة كبيرة قوية من اللاعبين.

** المرة الأخيرة التي التقى فيها الفريقين كانت في شهر ديسمبر من تغير للأفضل بينهما؟

الزمالك من أفضل الفرق في مصر حاليا، لكن كنتائج بيراميدز بعد التوقف أصبح قوي للغاية.

** باتريس كارتيرون أم تشاتشيتش الأفضل الآن؟

ليس لأنني أنتمي للزمالك ولكنني أرى كارتيرون أفضل، فاز على الأهلي ولا يغير كثيرا ويتعامل بواقعية مع فريقه ويحقق نتائج جيدة حتى بعيدا عن الدوري، وأرشح الزمالك للظفر بالمركز الثاني في الدوري.

** من الأقرب للفوز؟

أؤمن أن الزمالك سيفوز على بيراميدز، لأن خطوط الفريق متكاملة ربما عدا مركز الظهير الأيمن به مشكلة لكن عدا ذلك فالفريق متكامل.