إريكسن: سعيد باختياري إنتر.. وأعيش في وضع جديد الآن

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 19:24

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - إنتر

أبدى الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب إنتر الإيطالي سعادته باختياره الانتقال للنيراتزوري ويعلم أن الكل يبدأ من الصفر قبل الموسم الجديد.

إريكسن انضم لصفوف إنتر في سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادما من توتنام مقابل 27 مليون يورو.

وقال إريكسن لـ " DR Sporten" الدنماركية: "حصلت على أيام راحة قليلة، والآن أنا مع المنتخب الوطني وليس لدي أي معلومات من النادي عن موقفي عقب العودة".

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وتابع "آمل العودة لأن الجميع يبدأ من الصفر ومن ثم سنرى في ماذا سيفكر المدير الفني (أنطونيو كونتي)".

وأضاف "اعتدت على المشاركة الأساسية، والآن أعيش في وضع جديد، عليّ العمل لإيجاد الحل ومن ثم أنظر للماضي لمعرفة إذا كنت مخطئ أم لا".

وأتم "أشعر بأنني قمت بدوري، أنا سعيد باختياري إنتر ولا زالت سعيدا بذلك".

الدنماركي البالغ 28 عاما 26 مباراة أغلبها كبديل منذ انتقاله لإنتر وسجل 4 أهداف وصنع 3.

وحل إنتر الموسم المنصرم وصيفا لبطولتي الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي وودع كأس إيطاليا من المربع الذهبي.

إريكسن إنتر
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