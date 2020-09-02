تقرير تونسي: فخر الدين بن يوسف يقترب من العودة لـ الصفاقسي

فتح نادي الصفاقسي التونسي باب المفاوضات مع فخر الدين بن يوسف للعودة لصفوف الفريق مرة أخرى.

ووفقا لموقع "Foot24" التونسي فأن مسؤولي النادي اتصلوا باللاعب لمعرفة وضعه مع الإسماعيلي.

وأضاف التقرير "من المفترض أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورا إيجابيا بخصوص الصفقة المنتظرة بين الطرفين خصوصا وأن هناك اتفاق كبير بين اللاعب ومسؤولي فريقه السابق".

وعاد بن يوسف مساء الثلاثاء لتونس، وكان قد ألمح في وقت سابق إلى نهاية مشواره مع الإسماعيلي. (طالع التفاصيل)

وخاض التونسي 7 مباريات مع الدراويش وسجل 3 أهداف منذ انضمامه في صفقة انتقال حر في يناير الماضي.

وخاض بن يوسف 90 مباراة بقميص الأسود والأبيض سجل خلالها 18 هدفا وصنع 21 بين 2012 و2015.

وحقق الدولي البالغ 29 عاما لقب الدوري التونسي والكونفدرالية الإفريقية في 2013 بقميص الصفاقسي.