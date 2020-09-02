رونالد دي بور لـ في الجول: منزل برشلونة يحترق بعد الخسارة من بايرن.. ورأيه في كومان ورحيل ميسي

ما الذي يحدث لبرشلونة؟ وهل ينجح رونالد كومان رغم صعوبة مهمته؟ ما مصير ليونيل ميسي قائد الفريق؟ وغيرها من التساؤلات يجيب عنها رونالد دي بور أسطورة هولندا وأياكس ولاعب برشلونة السابق لـFilGoal.com.

بدأ FilGoal.com بسؤال دي بور عن سبب عدم استمراره لمدة طويلة مع برشلونة فقال: "كنت سأحب أن ألعب أكثر في برشلونة لعبت لعام ونصف، في بعض الأحيان تحتاج لبعض الحظ، تعرضت للإصابة في الوقت الخطأ، ثم خسرت مركزي وفان جال كان قد اختار اللاعبين الأساسيين وأصبح يعتمد عليهم، كان علي القتال على مركزي والفوز به".

وواصل "في الموسم التالي، بعد انضمامي، فزت بمكاني مرة أخرى، وأصبحت أشارك بكثرة ثم تعرضت لإصابة تطلبت 3 أشهر ونصف وغبت عن نصف نهائي دوري الأبطال ونصف نهائي كأس الملك، وبعض المباريات في الدوري، فوت كل شيء، عدت ويتبقى لدينا 3 مباريات فقط وبرشلونة كان قد خسر كل شيء".

وأردف "وفان جال كان الرجل السيء وتم التضحية به، وبناء عليه رحل العديد من الهولنديين، قال الرئيس الجديد إنه يجب بناء فريق جديد، ومن السهل دوما توجيه اللوم على الهولنديين، ليس لدي أي ندم، يمكنني تخيل أنه في نادي كبير مثل برشلونة يجب تغيير الأشياء".

دي بور توج مع برشلونة بطلا للدوري الإسباني، ولعب 55 مباراة في عام ونصف سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتطرق دي بور للحديث عن موقف برشلونة الحالي قائلا: "رأينا ما حدث حينما خسر الفريق 8-2 أمام بايرن ميونيخ، المنزل بالكامل يحترق، هذا ما أعنيه حينما ترى ذلك يحدث، في بعض الأحيان عليك أن تتراجع لتدرك أن الأمر لا يسير على نحو جيد، وأظن أن ذلك حدث ضد بايرن، أن النادي عليه أن يغير شيئا".

وتابع "الآن هو الوقت قام بتغيير المدرب، وسيكون هناك انتخابات قريبا لرئيس جديد على أي حال يجب أن تكون هناك تغييرات، وآمل أن يكون كومان قادرا على إجراء تلك التغييرات عملية التحول لن تكون سهلة".

أزمة كبيرة في برشلونة واجتماع حاسم لرحيل ميسي، فهل يرحل؟

يجيب دي بور: "هل يمكنه إبقاء ميسي في برشلونة؟ سيكون أمرا صعبا، لأن الأمر يبدو غير قابل للتفكير أن يلعب ميسي لفريق آخر، لكن في بعض الأحيان تحدث مثل تلك الأمور".

وواصل "أعتقد أن كومان مدرب جيد ويتحدث بصدق وعدل مع ميسي، وقد يتوصل لحل مع خورخي بأن يشعر ميسي بأنه مرحب به في برشلونة، أعتقد أن الجميع هناك يرغب في استمراره وأن يشعر بأنه مرحب به".

وأكمل "لا يمكن أن يدفن النادي رأسه في الأرض ويقول إنه لا شيء سيحدث، بالطبع يجب أن يحدث تغيير بعد الخسارة 8-2 من بايرن".

واسترسل "أعتقد أنه على ميسي أن يدرك بدوره ضرورة التغيير الذي سيحدث في برشلونة".

وواصل "قد يكون ميسي شعر أنه في نهاية مسيرته وأنا أحترم قراره، أنه مازال يرغب في مغامرة أخرى في نادي آخر، برشلونة سيكون في عملية تحول".

وأضاف "هل فرص ميسي في الفوز بدوري الأبطال مع برشلونة في الموسم المقبل كبيرة؟ لا أعلم لا يمكنني قول ذلك، سيكون أمرا رائعا من أجل كومان إن حدث، لكن إن كنت في عملية تحول؟ لكن إن انضم إلى فريق مثل بايرن؟ ففرص تتويجه كبيرة".

واستكمل "لا أعلم إن كان سيرحل، آمل ألا يفعل، وأعتقد أن برشلونة يشعر أنه لا يمكن حتى التفكير في الأمر، أن أفضل لاعب في الكوكب لا يجب أن يرحل قرب نهاية مسيرته".

وأردف "لا يمكنني معرفة طريقة تفكيره أو ما يرغب به، ولا يمكنني أيضا معرفة ما حدث له في برشلونة جعله يبدو بهذا الغضب، أعني ما قلته، ربما يرغب في العودة للأرجنتين لفريقه السابق نيوليز أولد بويز، تلك منطقة ميلاده والتي نشأ بها، وربما يرغب في منح النادي دفعة، سنرى ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة لمعرفة ما يحدث".

هنا سأل FilGoal.com عن توقعاته ورأيه لرونالد كومان مع برشلونة ليجيب دي بور: "رونالد كومان أدى بشكل جيد في هولندا، ثم لم تسر الأمور معه على خير في فالنسيا، ثم قام بعمل جيد في ساوثامبتون ثم متوسط مع إيفرتون، لا يمنحك ذلك رؤية. لكن ما أراه حينما يتحدث وكيف يبدأ المباريات أنه مدرب جيد وحينما يحصل على اللاعبين المناسبين الجيدين يمكنه أن ينجح في برشلونة".

وأضاف "سيكون لديك فريقا منظما ومتوازنا في كيفية التقدم والتراجع، إنه مدرب جيد مما أراه، ومستقل لا يخشى اتخاذ القرارات وهذا أمر مهم، بالطبع يحترم الجميع، لكنه المدرب ويتخذ القرارات وهو أكبر من اللاعبين الكبار".

ماذا عن فان دي بيك؟ عدة تقارير أكدت انضمامه إلى مانشستر يونايتد ولأن دي بور دربه في فريق تحت 17 عاما فهو أفضل من يتحدث عنه.

قال دي بور: "ما رأيته منه أنه جاهز للخطوة التالية، ضد سالزبورج لعب بمستوى رائع أظهر جاهزيته، هناك اهتمام من الأندية به، وأعتقد أنه جاهز، لكن ذلك لا يمنحك أي ضمانة أنه سينجح هناك، آمل أن يؤدي بشكل جيد".

وواصل "لديه الإمكانية ليؤدي جيدا ولديه شخصية رائعة وعقليته وقراءته للمباراة رائعة وهو مقاتل ولا يستسلم، مع تواجد فيرنانديز وبوجبا سيكون جيدا، لكن عليه أن يقاتل من أجل فرصته، لكنه يؤدي جيدا، يسجل الأهداف، ومعدل عمله في الملعب رائعا، أعتقد أنه سيؤدي جيدا، لكن لا يمنحك ذلك أي شيء ليثبت نجاحه، لكنه لاعب جيد جدا".

وأكمل "دربته حينما كان صغيرا في فرق تحت الـ16 والـ17 من عمره، مع عبد الحق نوري، الذي للأسف لم يكمل مسيرته، ودي ليخت ودي يونج، في رأيي إنه من نفس مستواهما، يمكنه أن يؤدي جيدا ويمكنه أن يصبح لاعبا كبيرا في مانشستر يونايتد".

من يخلف رونالد كومان في منتخب هولندا في رأيك؟

قال دي بور: "من يخلفه في منتخب هولندا؟ شقيقي بالطبع، فرانك، سيكون سعيدا إن حصل على المهمة وأنا كذلك".

وواصل "لكن الأمر منوط بالاتحاد، هناك مرشحين قليلين، سنرى من سيحصل على الفرصة، ربما هناك لويس فان جال، هناك فكرة لمدربين معا فيليب كوكو وشقيقي، ربما فرانك ريكارد مع رود خولييت، سنرى من سيحصل على المهمة، لكن هولندا على المسار الصحيح وتؤدي جيدا ونأمل أن يستمر المدرب الجديد في هذا الأمر".

أخيرا طلبنا منه اختيار أفضل صانع ألعاب في أوروبا حاليا.

قال دي بور: "ليونيل ميسي بالطبع مازال أفضل صانع ألعاب في العالم ما يفعله لا يصدق، وبالنسبة لي إنه أفضل لاعب على الإطلاق، أحب كذلك كيفين دي بروين، ما يفعله يعجبني كثيرا، وهناك العديد من اللاعبين الجيدين حاليا".

وواصل "الأمر كله منوط بالفريق، حتى دي بروين وحده لا يمكنه جعل سيتي يفوز بدوري الأبطال، ليفربول كان فريقا وبايرن ميونيخ كان فريقا، لاعب واحد كبير لا يجعلك تفوز بالدوري أو دوري الأبطال، إنها مجموعة من اللاعبين التي تقودك للفوز بالدوري ودوري الأبطال".