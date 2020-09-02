نٌقطة مُرضية للفريقين.. طلائع الجيش يتعادل مع أسوان سلبيا

تعادل طلائع الجيش مع أسوان بدون أهداف على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الـ26 في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد أسوان للنقطة الـ24 في المركز الـ15.

المحاولة الأولى كانت في الدقيقة الـ12 بعد تصويبة من اصطدمت بدفاع أسوان وكادت تسكن الشباك، لكن مسعد عوض تألق وأبعدها في اللحظات الأخيرة.

مهند لاشين سدد أيضا في الدقيقة الـ13 ومن جديد تصدى لها مسعد عوض بثبات.

وكانت أخطر فرص الشوط في الدقيقة الـ23 بعد تصويبة من كريم طارق، تصدى لها مسعد عوض بشكل خاطئ لترتد إلى أحمد سمير الذي تابعها خارج المرمى بغرابة.

وأحمد سمير نفسه سدد في الدقيقة الـ37 لكن فوق المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الـ41 ظهر أسوان هجوميا لأول مرة عن طريق تصويبة من أحمد عامر، لكن محمد بسام تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تدخل أحمد كشري بتبديلين في صفوف أسوان بدخول مصطفى البدري ومحمد المرسي بدلا من إبراهيم جلال ومحمد إسماعيل في الدقيقة الـ47.

كريم طارق انفرد في الدقيقة الـ52 لكنه سدد بجانب القائم، ليهدر فرصة محققة جديدة لطلائع الجيش.

كريم طارق تقدم مجددا في الدقيقة الـ59 وأرسل عرضية، قابلها أحمد موسى "كابوريا" برأسية بجانب المرمى بقليل.

هنا تدخل عبد الحميد بسيوني وأجرى ثلاث تبديلات في الدقيقة الـ60 بدخول عمرو جمال وأحمد داوودا وكيفين موهيري بدلا من أحمد كابوريا وأحمد سمير وعمرو السيسي.

أسوان أجرى تبديلين جديدين في الدقيقة الـ71 بدخول هيثم الفيل وأوميد أوكري بدلا من محمد طارق أبو العز ومصطفى دويدار.

الدقائق العشر الأخيرة شهدت العديد من الفرص، خاصة لطلائع الجيش.

ركنية في الدقيقة الـ81 قابلها عمرو جمال برأسية وصلت إلى زميله خالد سطوحي والذي سدد في الدفاع، لتصل الكرة إلى علي الفيل الذي سدد مجددا لكن مسعد عوض تألق وتصدى لها.

وارتدت الكرة بانفراد إلى أسوان عن طريق مصطفى البدري الذي سدد، وتصدى لها محمد بسام لترتد له مجددا ويسدد ضعيفة، ليبعدها الدفاع بعيدا.

ناصر منسي سدد كرة رائعة في الدقيقة الـ86 لكن فوق مرمى مسعد عوض بقليل.

وفي الدقيقة الـ93 كانت أخطر فرص اللقاء على الإطلاق. انطلاقة من عمرو جمال ثم عرضية قوية، قابلها ناصر منسي برأسية لكن في العارضة ليضيع هدف الفوز القاتل.

التعادل رفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الـ26 في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد أسوان للنقطة الـ24 في المركز الـ15.