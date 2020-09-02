رونالد دي بور لـ في الجول: ميدو كان لاعبا كبيرا.. وصلاح هبة الله لمصر

قال رونالد دي بور أسطورة منتخب هولندا وأياكس ولاعب برشلونة السابق إن أياكس كان سعيدا لتواجد لاعب كبير مثل أحمد حسام "ميدو" بين صفوفه، كما أبدى إعجابه الشديد بمحمد صلاح نجم ليفربول واصفا إياه بـ"هبة الله بالنسبة لمصر".

وتحدث دي بور عبر FilGoal.com قائلا: "ميدو كانت لديه شخصية معينة في نفس الوقت مع زلاتان إبراهيموفيتش، كانا نوعا معين من الشخصية، ليسا من النوعية التي ينفذان ما يقوله المدرب دوما".

وواصل "لكن أيضا كان لاعبا كبيرا للغاية والناس يحبونه في أمستردام لما فعله من أجل أياكس، أعتقد أنه فخور للغاية بارتداء قميص أياكس في ذلك الوقت، وأعتقد أننا سعداء لأنه كان لدينا لاعبا كبيرا مثله من مصر".

ميدو توج مع أياكس بالثلاثية المحلية مرة كما حصد لقب الدوري مرة ثانية في 2010-2011.

وتطرق للحديث عن صلاح قائلا: "بالنسبة لصلاح ما أحبه حوله، مع تشيلسي لم ينجح والجميع اعتقد أن ذلك مستوى أعلى منه ورحل إلى فيورنتينا ثم روما، ثم عاد إلى ليفربول".

وواصل الثناء: "وما أحبه أنه لم يستسلم قط، حاول تقوية نقاط ضعفه، واستمر في القتال، والآن هو واحد من أفضل مهاجمي العالم، قام بعمل لا يصدق في ليفربول، آمل أن يستمر في ذلك، اعتقدنا أنه من نوعية اللاعبين الذين سيفعلون ذلك ربما لأسبوعين أو لشهر أو شهرين بعد ذلك يختفون".

وأكمل "ما أحبه فيه الآن أنه طوال الموسم لا يصدق ويقوم بعمل رائع، يستمر في أعلى المستويات وهذا ما أحبه حوله، ليس الأمر حول أنه يلعب يوما بشكل استثنائي والآخر لا تراه، كل أسبوع هو لاعب مهم للغاية لليفربول، وهو شيء أحبه فيه للغاية، إنه محترف للغاية وأعتقد أنه هبة الله بالنسبة مصر".

صلاح توج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

حاول FilGoal.com سؤاله أيضا عن مشهد ذكرنا به بطله كثيرا، ركلة جزاء مصر أمام هولندا في كأس العالم 1990، ليقول دي بور: "إنه أمر رائع أن تسجل هدفا دوما ضد هولندا، ندخل كل بطولة كمرشحين ويمكنني تفهم الأمر لو كنت سجلت هدفا ضد هولندا لفعلت الأمر ذاته".