بنفيكا يتمم الاتفاق على ضم هداف ألميريا في صفقة قياسية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 15:40

كتب : محرر في الجول

داروين نونيز

أتم نادي ألميريا الإسباني الاتفاق مع بنفيكا على بيع هداف الفريق داروين نونيز إلى النادي البرتغالي في صفقة قياسية.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن ألميريا أتم الاتفاق مع بنفيكا على بيع داروين في صفقة قياسية تعد الأضخم في تاريخ دوري الدرجة الثانية الإسباني وأيضا في تاريخ الدوري البرتغالي.

حيث بلغت قيمة الصفقة 24 مليون يورو إلى جانب نسبة 20% في حال قام النادي البرتغالي بإعادة بيع اللاعب.

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وبذلك تتخطى صفقة انضمام داروين إلى بنفيكا الرقم القياسي السابق المسجل عندما انضم راؤول خيمينز إلى بنفيكا من أتليتكو مدريد في موسم 2015-2016 مقابل 22 مليون يورو.

فيما كانت أغلى صفقة انتقال في دوري الدرجة الثانية الإسباني في ٢٠٠٠-٢٠٠١ عندما أعلن أتليتكو مدريد انتقال الهولندي جيمي هاسلبانك لتشيلسي مقابل 22.5 مليون يورو.

وكان داروين صاحب الـ21 عاما قد انتقل من صفوف نادي نادي بينارول الأورجوياني إلى ألميريا في أغسطس 2019 مقابل 6 مليون يورو .

وسجل داروين 16 هدفا في أول مواسمه مع ألميريا ليقود فريقه إلى المرحلة النهائية للصعود إلى الليجا.

يذكر أن ألميريا المملوك لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية احتل الفريق المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري، وتأهل إلى التصفيات المؤهلة لليجا لأول مرة بعد غياب 7 سنوات قبل الخسارة من جيرونا.

ألميريا بنفيكا
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