انتهت في الدوري - طلائع الجيش (0) أسوان (0) نهاية المباراة بالتعادل

يستضيف طلائع الجيش فريق أسوان ضمن مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الجيش المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة أما أسوان ففي المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق. 93 أخطر فرص اللقاء. عمرو جمال يخترق ويرسل عرضية قابلها ناصر منسي برأسية في العارضة ليضيع أخطر فرص اللقاء.

ق. 84 تصويبة رائعة من ناصر منسي فوق المرمى بقليل.

ق. 81 الكرة ترتد بمرتدة إلى أسوان ولكن محمد بسام يتألق أمام فادي فريد ثم يسدد فادي مجداد والدفاع ينقذها.

ق. 81 دربكة دفاعية كبيرة ومسعد عوض يتألق على مرتين أمام خالد سطوحي وعلي الفيل.

ق51 كريم طارق ينفرد بمسعد عوض حارس مرمى أسوان ويهدر الهدف الأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق الشوط الأول