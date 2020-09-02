تعرف على أبرز مواجهات الدوري الإيطالي للموسم الجديد

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 13:24

كتب : FilGoal

الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي مواعد انطلاق الموسم الجديد وجدول المباريات، بدأ من الجولة الأولى وصولا إلى الجولة الـ38.

FilGoal.com ينقل لكم أبرز المواعيد للمواجهات النارية المنتظرة من الدوري الإيطالي.

ديربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس على ملعب الأول في جوسيبي مياتزا، سيكون ضمن الجولة الـ18 من الدوري التي تنطلق يوم 17 يناير المقبل.

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ويتواجه الفريقان مرة أخرى في الأسبوع قبل الأخير من نهاية الدوري الإيطالي في تورينو في مباراة قد تحسم اللقب.

ديربي ميلانو بين إنتر وميلان سيكون في الجولة الرابعة يوم 18 أكتوبر على ملعب الأول، ثم في الجولة الـ23 والتي ستقام يوم 21 فبراير.

ويواجه ميلان نظيره يوفنتوس في الجولة الـ16 التي تقام يوم 6 يناير، وبعد ذلك في الجولة الـ35 يوم 9 مايو مرة أخرى.

ويستضيف روما نظيره إنتر في الجولة الـ17 من الدوري والتي تقام يوم 10 يناير المقبل، ثم في الجولة الـ36 يوم 12 مايو.

ويقام ديربي تورينو بين يوفنتوس وتورينو على ملعب الأول في الجولة العاشرة يوم 6 ديسمبر قبل أن يقام لقاء الإياب في الجولة الـ29 يوم أبريل المقبل.

أتالانتا ابن أقليم لومبارديا يواجه مضيفه ميلان في الجولة الـ19 التي تقام يوم 24 يناير، ويتواجهان ثانيا، في الجولة الـ38 التي تبدأ يوم 23 مايو.

في إيطاليا الدوري الإيطالي
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