رابطة الدوري الإيطالي تعلن موعد انطلاق الموسم الجديد ومواجهات قوية من الجولة الأولى

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي مواعيد انطلاق الدوري للموسم الجديد 2020-2021 والذي يشهد مواجهات قوية منذ جولته الأولى.

وتشهد الجولة الأولى التي تبدأ يوم 20 من الشهر الجاري في الدوري الإيطالي مباراة لاتسيو ضد أتالانتا على ملعب الأول، كام يستضيف يوفنتوس نظيره سامبدوريا.

ويواجه ميلان ضيفه بولونيا، كما يحل إنتر ضيفا على بينيفينتو.

ويستضيف بارما نظيره نابولي كما يحل روما ضيفا على نظيره هيلاس فيرونا.

وتقام الجولة الثانية من الدوري الإيطالي بداية من يوم 27 من الشهر الجاري، وتشهد مواجهة نارية تجمع بين روما ويوفنتوس.

وأعلنت رابطة الدوري حتى الآن عن جدول مباريات المسابقة حتى الجولة الـ28 التي تنطلق بتاريخ 11 أبريل المقبل.