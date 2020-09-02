أيمن منصور لـ في الجول: غياب طارق حامد؟ زيزو فعلها من قبل.. والأقوى بين لاعبي بيراميدز والزمالك

يرى أيمن منصور نجم الزمالك السابق أن أحمد سيد زيزو قادر على تعويض غياب طارق حامد عن مواجهة بيراميدز، كما تحدث عن نقاط القوة والضعف في كل فريق. وذلك في حوار خاص لـFilGoal.com.

وبدأ أيمن منصور حديثه عمن قد يشكل الفارق للزمالك أشرف بنشرقي أم فرجاني ساسي فقال: "سواء بنشرقي أو ساسي، كل واحد يعمل بطريقة مختلفة، بنشرقي لعب بشكل جيد في كل الأدوار التي شارك بها، ويصنع بشكل رائع كصانع ألعاب رقم 10".

وواصل "هو وساسي حينما يلعبان من العمق يقومان بعمل رائع ويكونان أشبه بمهاجمين متأخرين لما يقدمانه للهجوم من إضافة".

وأكمل "إن لعب بنشرقي كرقم 10، سيكون وكأنك تهاجم بلاعبين تحت مصطفى محمد كذلك ساسي سيمد الخط الهجومي بالكثير من الإضافة بشكل ممتاز".

وتابع "بنشرقي على الطرف لديه سرعة ومهارات يستطيع بها التسجيل سواء بالدخول إلى العمق أو من خلال الكرات العرضية، بنشرقي ليس صانع ألعاب مثل ساسي لأنه يحتاج من يحركه".

الزمالك يواجه بيراميدز مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

وعن فريق بيراميدز وأخطر لاعبيه قال نجم الزمالك السابق: "هناك أكثر من لاعب مثل عبد الله السعيد لو كان جاهزا، وإريك تراوري ومحمد فاروق وجون أنطوي".

وواصل "عموما هو فريق متكامل وجماعي ولابد ان يأخذ الزمالك المباراة بجدية لأنها ستحدد المركز الثاني بشكل كبير".

ويغيب طارق حامد عن مواجهة بيراميدز بسبب تراكم البطاقات الصفراء، أما عبد الله السعيد فيغيب عن بيراميدز بسبب الإصابة.

وتابع أيمن منصور عن تعويض طارق حامد قائلا: "غياب طارق سيشكل فارقا كبيرا لأنه واحد من الأعمدة الأساسية، وغيابه سيؤثر بشكل كبير، التعويض سيكون إما ساسي وأوباما أو ساسي وزيزو، ورأينا الأخيرة سابقا في حالة عدم تواجد طارق".

وواصل "من وجهة نظري زيزو يلعب بجانب ساسي وأوباما كرقم 10، وبالتأكيد المدير الفني صاحب وجهة النظر الأفضل".

وأكمل "بيراميدز فريق قوي يضم عناصر على أعلى مستوى، حينما يستقبل هدفا يعرف كيف يعوضه، فريق متكامل دفاعيا ولديه وسط ملعب وهجوم ممتاز، هناك عناصر يتمنى أي مدرب تواجدها وكذلك هناك بدائل ممتازة".

وأردف "سواء بيراميدز أو الزمالك، كلاهما طور نفسه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بدليل انتصاراتهما، الزمالك فاز ببطولتي السوبر المحلي والإفريقي وانتصر على الأهلي وبعض مباريات الدوري، بيراميدز يسير على نحو جيد ويقترب من المركز الثاني بشكل جيد".

واختتم أيمن منصور حديثه عن توقعاته للمباراة قائلا: "مباراة الخميس لا توقعات لها مثل مباريات القمة، من يلعب جيدا سيفوز وبالتأكيد أتمنى فوز الزمالك".