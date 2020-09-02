حسني عبد ربه: رئيس النادي كان يطلب من المدربين عدم إشراكي.. ورسالة لوزير الرياضة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 00:54

كتب : FilGoal

حسني عبد ربه - الإسماعيلي

وصف حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي ما يحدث داخل ناديه مؤخرا بالغريب وانتقد الإدارة ورئيس النادي إبراهيم عثمان.

وقال عبد ربه لقناة "النهار" اليوم الأربعاء: "لا يوجد أصحاب خبرات كروية في النادي كل شخص في النادي أصبح لا يشغله سوى المال فقط".

وواصل "الإسماعيلي يُدار حاليا بالعند وليس بوجهة النظر الصحيحة، يجب أن يتواجد مدير رياضي من رموز النادي وينصح رئيس النادي بما يجب أن يحدث".

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وأكمل "المدربون الأجانب أبلغوني بطلب إبراهيم عثمان منهم عدم إشراكي في المباريات ولكنهم كانوا يشركونني".

وتابع "لا يوجد خطة أو هدف للمستقبل بل ننظر تحت أقدامنا فقط، هناك الكثير من الأشياء الخاطئة تحدث حاليا".

وأتم "أناشد وزير الرياضة أشرف صبحي التدخل والاستماع لرموز النادي وأهمهم علي أبو جريشة لإنقاذ النادي".

حسني عبد ربه الإسماعيلي
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